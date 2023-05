Doppelpack: Prokes sichert Brunn/Wild den Sieg beim USV Kühnring

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:23

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV Brunn/Wild erreichte vor rund 75 Besuchern einen 3:1-Erfolg beim USV Kühnring. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Kühnring, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel war Brunn/Wild mit 0:5 krachend untergegangen.

Der USV Kühnring geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Harald Schachtner das schnelle 1:0 für den USV Brunn/Wild erzielte. KühnringsDavid Gödt glich etwas später aus (31.), sodass es fortan 1:1 stand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michal Prokes schnürte einen Doppelpack (47./74., Elfmeter), sodass Brunn/Wild fortan mit 3:1 führte. Die 1:3-Heimniederlage des USV Kühnring war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Brunn/Wild gibt Rote Laterne ab

Trotz der überraschenden Pleite bleibt die Heimmannschaft in der Tabelle stabil. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Kühnring momentan auf dem Konto. Der USV Kühnring kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Der USV Brunn/Wild muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Erfolg verließen die Gäste den letzten Tabellenrang. Drei Siege, ein Remis und 15 Niederlagen hat Brunn/Wild derzeit auf dem Konto.

Kühnring tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 27.05.2023, beim USV Weitersfeld an. Der USV Brunn/Wild erwartet am Donnerstag den USV Weitersfeld.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Kühnring – USV Brunn/Wild, 1:3 (1:1)

74 Michal Prokes 1:3

47 Michal Prokes 1:2

31 David Goedt 1:1

10 Harald Schachtner 0:1

