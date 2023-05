Mallersbach dreht ein 0:2 gegen Geras noch zum Sieg

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:14

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Im Spiel des USC Mallersbach gegen den USV Geras gab es vor über 80 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Mallersbach. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem USC Mallersbach beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Die Gäste durften nach der anfänglichen Abtastphase gleich zweimal jubeln. Mit einem schnellen Doppelpack (24./26.) zum 2:0 schockte Andreas Chaloupka die Gastgeber. Kurz vor der Pause traf Zdenek Micka für Mallersbach (40.). Libor Palicka glich nur wenig später für den USC Mallersbach per Strafstoß aus (43.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass Mallersbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Markus Krieger, der in der 79. Minute zur Stelle war. Geras war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Micka leitet die Wende ein

Die drei Punkte brachten den USC Mallersbach in der Tabelle voran. Mallersbach liegt nun auf Rang acht. Der USC Mallersbach verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Mallersbach beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der USV Geras muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem die Gäste die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatten, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Geras aktuell den sechsten Rang. Wann findet der USV Geras die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den USC Mallersbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Geras alles andere als positiv. Die Lage des USV Geras bleibt angespannt. Gegen Mallersbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USC Mallersbach ist am kommenden Samstag zu Gast beim SV Ravelsbach. Das nächste Mal ist Geras am 20.05.2023 gefordert, wenn man bei der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf antritt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USC Mallersbach – USV Geras, 3:2 (2:2)

79 Markus Krieger 3:2

43 Libor Palicka 2:2

40 Zdenek Micka 1:2

26 Andreas Chaloupka 0:2

24 Andreas Chaloupka 0:1

