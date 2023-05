Langau kommt gegen St. Leonhard/HW nicht über ein Remis hinaus

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:09

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der SVU Langau gegen den USV St. Leonhard/HW kein Kapital schlagen und kam vor mehr als 60 Fans nur zu einem 2:2-Unentschieden. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Langau. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

Der SVU Langau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. David Biedrava traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Danach gelangen keine Tore mehr und der Favorit behielt zunächst die Oberhand. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Langau, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Milan Biedrava erhöhte den Vorsprung des SVU Langau nach 60 Minuten mit einem Freistoßtreffer auf 2:0. Langau musste den Freistoßtreffer von Matthias Gradner zum 1:2 hinnehmen (77.). Die Schlussphase bestritt St. Leonhard/HW nur noch zu zehnt, nachdem Franz Purker mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (81.). Für Michal Rysavy vom SVU Langau war die Partie in der 90. Minute vorzeitig beendet, genauso wie für St. Leonhards Matthias Gradner in Minute 94 (beide wegen Tätlichkeit). Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Für den USV St. Leonhard/HW avancierte Andreas Steiner zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (93.) doch noch den Ausgleich erzielte. Gedanklich hatte Langau den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Langau büßt die Tabellenführung ein

Die Offensivabteilung des SVU Langau funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 48-mal zu. Nur zweimal gab sich Langau bisher geschlagen.

Mit 56 Gegentreffern hat St. Leonhard/HW schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, der USV St. Leonhard/HW musste durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. St. Leonhard/HW verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und 14 Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der USV St. Leonhard/HW in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft der SVU Langau auf die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, St. Leonhard/HW spielt tags zuvor gegen den USV Brunn/Wild.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Langau – USV St. Leonhard/HW, 2:2 (1:0)

93 Andreas Steiner 2:2

77 Matthias Gradner 2:1

60 Milan Biedrava 2:0

2 David Biedrava 1:0

