Kantersieg der SG Burgschleinitz/Straning beim USV Geras

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:04

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der Burgschleinitz/Straning kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 70 Zuschauern einen 7:0-Erfolg davon. Burgschleinitz/Straning setzte sich standesgemäß gegen Geras durch. Im Hinspiel hatte der SG Burgschleinitz/Straning den USV Geras mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Burgschleinitz/Straning bereits in Front. Filip Damborsky markierte in der ersten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Marek Prikry den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Burgschleinitz/Straning baute die Führung aus, indem Damborsky zwei Treffer nachlegte (14./16.). Tomas Chrascina schraubte das Ergebnis in der 30. Minute mit dem Elfmeter zum 5:0 für den SG Burgschleinitz/Straning in die Höhe. Der Burgschleinitz/Straning dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Geras bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Damborsky (62.) und Lukas Maurer (69.) brachten Burgschleinitz/Straning mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SG Burgschleinitz/Straning bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Damborsky sorgt zeitig für die Entscheidung

Der USV Geras muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den zehnten Tabellenplatz. In der Verteidigung von Geras stimmt es ganz und gar nicht: 54 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der USV Geras musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Geras insgesamt auch nur sieben Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Burgschleinitz/Straning liegt nun auf Platz zwei. Erfolgsgarant von Burgschleinitz/Straning ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 72 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SG Burgschleinitz/Straning seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für den USV Geras ist der SV Raiffeisen Union Japons (Samstag, 20:00 Uhr). Der Burgschleinitz/Straning misst sich am selben Tag mit dem SV Ravelsbach (17:30 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Geras – SG Burgschleinitz/Straning, 0:7 (0:5)

69 Lukas Maurer 0:7

62 Filip Damborsky 0:6

30 Tomas Chrascina 0:5

16 Filip Damborsky 0:4

14 Filip Damborsky 0:3

12 Marek Prikry 0:2

1 Filip Damborsky 0:1

