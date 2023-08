Torflut im Spiel zwischen St. Leonhard/HW und Langau

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 80 Besucher kamen in die "Hans-Ankerl-Arena" nach St. Leonhard. St. Leonhard/HW setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 3:8 gegen Langau die dritte Niederlage.

Der USV St. Leonhard/HW erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Purker traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Doch diese Führung hielt nicht all zu lange. In der 13. Minute erzielte Michal Rysavy das 1:1 für den SVU Langau. Lubor Trojanek brachte den Gästen nach 32 Minuten die 2:1-Führung. Milan Biedrava erhöhte für Langau auf 3:1 (34.). Mit dem zweiten Treffer von Purker rückte St. Leonhard/HW wieder ein wenig an den SVU Langau heran (42.). Zur Pause war Langau im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Doppelpack von Purker reicht St. Leonhard/HW nicht

Trojanek schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Mit dem 5:2 durch Rainer Reiss Wurst schien die Partie bereits in der 59. Minute mit Langau einen sicheren Sieger zu haben. Noch einmal stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage. Franz Purker schoss die Kugel zum 3:5 für den USV St. Leonhard/HW über die Linie (74.). David Biedrava beseitigte mit seinen Toren (82./84.) die letzten Zweifel am Sieg des SVU Langau. LangausChristopher Böhm ließ den Vorsprung in der 85. Minute weiter anwachsen. Der SVU Langau überrannte St. Leonhard/HW förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In der Defensivabteilung des USV St. Leonhard/HW knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Bei Langau präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Mit dem Dreier sprang der SVU Langau auf den dritten Platz der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Für Langau steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Unentschieden einsammelte.

St. Leonhard/HW stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim USV Weitersfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SVU Langau den TSV Irnfritz.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV St. Leonhard/HW – SVU Langau, 3:8 (2:3)

85 Christopher Boehm 3:8

84 David Biedrava 3:7

82 David Biedrava 3:6

74 Franz Purker 3:5

59 Rainer Reiss Wurst 2:5

53 Lubor Trojanek 2:4

42 Lukas Purker 2:3

34 Milan Biedrava 1:3

32 Lubor Trojanek 1:2

13 Michal Rysavy 1:1

6 Lukas Purker 1:0

