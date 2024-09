SV Bad Erlach: „Sobald du das tust, bist du schon Zweiter“

2. Klasse Steinfeld

Der SV Bad Erlach hat in der noch jungen Saison der 2. Klasse Steinfeld bis dato durchaus überzeugt. Die Elf von Trainer Karl Rupprecht holte bis dato aus drei Spielen sieben Punkte, rangiert mit dieser Bilanz in der freilich noch wenig aussagekräftigen Tabelle auf dem zweiten Platz. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Karl Rupprecht ausführlich über den Start, die Stärken und Schwächen der Mannschaft, das Saisonziel und den nächsten Gegner gesprochen.

Ligaportal: Herr Rupprecht, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Karl Rupprecht: Eigentlich relativ positiv, bis auf die Partie gegen Oed, wo wir uns auf einen kleinen Platz nicht einstellen haben können. Wir haben durchaus gute Leistungen erbracht, das erste Spiel gegen Wöllersdorf war hervorragend, das zweite eben jenes gegen Oed, das wir gewinnen hätten können, auch war der Elfer eigentlich außerhalb, aber das ist jetzt wurscht, das spielt so gesehen keine Rolle. Gegen Pottendorf waren die ersten 20 Minuten nicht unbedingt berauschend, das haben wir aber relativ schnell korrigiert. Wir waren auch davor schon die bessere Mannschaft, aber 0:1 im Rückstand, das war ein Schlampigkeitsfehler. Langsam spielt es sich aber ein, es wird schon. Oed hat sich gegen uns gefreut, als wären sie Meister geworden, das muss uns daher vermitteln, dass gegen uns alle an ihr absolutes Limit gehen, aber so gesehen läuft das im Moment positiv.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken, wo die Schwächen im Team?

Karl Rupprecht: Die Stärke ist sicher das Kollektiv, wir haben – wenn alle fit sind – sicherlich einen qualitativ guten Kader. Als Schwäche würde ich oft Schlampigkeit nennen, wenn wir ein bisschen weit vom Gegner weg sind, das kann natürlich immer wieder ins Auge gehen und war auch voriges Jahr ein ums andere Mal der Fall. Wenn wir das Ziel Titel bis zum Schluss verfolgen wollen, darfst du keine Fehler machen, musst schauen, dass du nie irgendwo nachlässig wirst und schon gar nicht jemanden unterschätzt. Sobald du das tust, bist du schon Zweiter.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, sprechen wir daher noch kurz über den nächsten Gegner Ihrer Mannschaft. Was kommt da auf die Truppe zu, worauf gilt es möglicherweise zu achten?

Karl Rupprecht: Es ist für uns eigentlich jede Woche dasselbe. Wir spielen gegen Mannschaften, die absolut am Limit spielen, wirklich alles probieren. Es freut sich jeder, wenn er uns Punkte abnimmt, da muss man halt durch. Man muss schauen, dass man sie über die 90 Minuten vielleicht irgendwann mal erwischt, du darfst dir halt selbst keine Fehler erlauben, nicht in Rückstand geraten, sonst bauen sie sich noch mehr hinten auf. Ich kenne die Liga noch zu wenig, es wird aber sehr gut Fußball gespielt, einfach wird das Ganze natürlich nicht, aber das ist eh klar, Meister werden ist nie einfach.

