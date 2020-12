2. Klasse Steinfeld: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:17

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Christian Handler (SVg. Pottendorf)

Endergebnis:



1. Christian Handler (SVg. Pottendorf / 3557 Stimmen)

2. Samuel Jambor (SVg. Pottendorf / 2095 Stimmen)

3. Dominic Fiala (SV Winzendorf / 1947 Stimmen)

4. Friedrich Hauke (SV Weikersdorf / 1048 Stimmen)

5. Matteo Previsic (ATSV Wöllersdorf / 991 Stimmen)

6. Christoph Polak (SV Zillingdorf / 553 Stimmen)

7. Julian Illibauer (SC Piesting / 450 Stimmen)

8. Stefan Ostrusska (Eggendorf ASK II / 244 Stimmen)

9. Daniel Kubik (SV Zillingdorf / 178 Stimmen)

10. Felix Tichacek (SVg. Pottendorf / 167 Stimmen)