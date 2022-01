SV Winzendorf will das Meisterrennen machen

Details Mittwoch, 26. Januar 2022 18:11

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Manuel Mannsfeldner, Trainer des SV Winzendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft ist dabei in der 2. Klasse Steinfeld nach zehn Siegen und drei Remis noch ungeschlagen. 33 Punkte bedeuten aber dennoch vier Zähler Rückstand auf Winterkönig Weikersdorf. Für das Frühjahr 2022 gibt es von Mannsfeldner trotzdem eine klare Ansage: "Am Ende wird Winzendorf das Rennen machen!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Manuel Mannsfeldner: "Die Herbstsaison verlief äußerst positiv. Zehn Siege und drei Unentschieden sind eine super Bilanz."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Mannsfeldner: "Die Stimmung ist sehr positiv und man merkt bereits die Motivation und Vorfreude auf die Rückrunde."

Fünf Neue für die Frühjahrssaison

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Mannsfeldner: "Mit Marcel Malik (Bad Erlach) gibt es nur einen Abgang. Als Neuzugänge stehen dafür Robin Gaitzenauer (SV Weikersdorf), David Roth (Scheiblingkirchen II), Stefan Mollner (Neusiedl am See Ib), Mathias Pühringer (ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt) und Patrick Ganauser (Felixdorf) fest."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Mannsfeldner: "Wir hatten leider immer wieder Probleme mit verletzten bzw. kranken Spielern. Aber das ist eigentlich normal über eine komplette Hinrunde hinweg. Den anderen Vereinen geht es ja genauso. Stand jetzt sollten alle Spieler wieder fit für die Rückrunde sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Mannsfeldner: "An die Leistungen vom Herbst anknüpfen und den Meisterkampf offen halten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Mannsfeldner: "Ich denke schon, dass die Rückrunde endlich wieder normal gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Mannsfeldner: "Weikersdorf und Winzendorf. Am Ende wird Winzendorf das Rennen machen!"