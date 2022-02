ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl mit positiver Entwicklung

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 11:08

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Günter Wöhrer, Trainer des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Steinfeld nach acht Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen mit 27 Punkten auf Rang drei. Für die Wöllersdorfer ein tolles Gefühl: "Man sieht, was wir sportlich weiter gebracht haben nach der neuen Zusammenstellung des Vorstandes. In den letzten Jahren waren wir immer wieder in den hinteren Regionen zu finden, daher war es für viele Spieler und Funktionäre mal was anderes unter die Top 5 zu kommen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Günter Wöhrer: "Wir alle im Verein sind sehr zufrieden, denn unser Ziel war es unter die Top 5 zu kommen. Wir waren in den letzten Jahren immer wieder in den hinteren Regionen zu finden, daher war es für viele Spieler und Funktionäre mal was anderes unter die Top 5 zu kommen. Was uns auch ausgezeichnet hat, war das wir als Mannschaft funktioniert haben. Denn wir waren sehr oft im Rückstand und haben dann das Spiel zu unseren Gunsten drehen können. Daher kann man sagen das wir einen positiven Herbst gehabt haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Wöhrer: "Die Stimmung ist allgemein gut im Verein. Denn man sieht was wir sportlich weiter gebracht haben nach der neuen Zusammenstellung des Vorstandes. Was auch zur positiven Stimmung beiträgt ist, dass aktuell viele Umbauarbeiten am Platz stattfinden: Die Bewässerungsanlage für den Platz, ein spieltaugliches Flutlicht oder auch neue Container-Kabinen, was aktuell umgesetzt wird."

Abgang des Topscorers wird schwer zu verkraften sein

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wöhrer: "Unser Topscorer Tobias Gersch verlässt uns bereits nach einem halben Jahr in Richtung Neudörfl. Dieser Abgang wird schwer zu verkraften sein. Als Zugang haben wir aktuell Sascha Postl, welcher für die Kampfmannschaft wieder reaktiviert wurde, da er letztes Jahr kürzertreten musste. Mit Ihm werden wir sicher an Qualität gewinnen und wir werden einen weiteren Wöllersdorfer wieder in der Mannschaft haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wöhrer: "Im Großen und Ganzen waren wir von Verletzungen verschont im Herbst. Es waren in Summe nur drei Spiele, wo wir nicht komplett waren. Aber da wir einen guten und großen Kader haben, konnten wir dies immer gut abfedern."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wöhrer: "Die Zielsetzung ist ganz klar, dass wir den Abgang vom Tobi abfedern können und den dritten Platz halten können. Wobei dies sicherlich nicht einfach werden wird."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wöhrer: "Nach aktueller Lage gehe ich ganz klar davon aus, dass gespielt werden wird. Wir bereiten uns darauf vor."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Wöhrer: "Titelkandidaten sind für mich Weikersdorf und Winzendorf. Das Rennen wird am Schluss glaube ich Weikersdorf machen, da sie zu konstant waren von den Ergebnissen her."