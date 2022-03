SC Lanzenkirchen blickt schon Richtung nächste Saison

Details Mittwoch, 09. März 2022 15:02

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Michael Leuchtmann, Trainer des SC Lanzenkirchen, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Steinfeld nach neun Siegen und vier Niederlagen mit 27 Punkten auf Rang vier. Angesichts von zehn Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Weikersdorf gibt Lanzenkirchen-Coach Leuchtmann zu: "Wir sehen das Frühjahr als Vorbereitung für die kommende Saison. Ein Platz in den Top 3 wäre schön."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Michael Leuchtmann: "Im Großen und Ganzen sind wir mit der Herbstsaison zufrieden. Vielleicht hätte es sogar der eine oder andere Punkt mehr sein können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Leuchtmann: "Die Stimmung im Verein ist sehr positiv. Alle sind motiviert und freuen sich schon auf die Rückrunde."

"Freuen uns fünf neue Spieler begrüßen zu können"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Leuchtmann: "Wir freuen uns fünf neue Spieler begrüßen zu dürfen. Für das Tor Patrick Janecek, Außenverteidiger Christoph Brunner, im Mittelfeld Adil Uysal und für die Offensive Kubilay Sen und Marcel Schmidt. Der Kader wurde in der Breite und qualitativ verstärkt! Mit Patrick Janecek konnten wir einen erfahren Einser-Tormann für uns gewinnen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Leuchtmann: "Im Herbst sind wir gottseidank vom Verletzungsteufel verschont geblieben. Bis auf die eine oder andere Kleinigkeiten sind die Spieler fit und motiviert."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Leuchtmann: "Wir sehen das Frühjahr als Vorbereitung für die kommende Saison. Ein Platz in den Top 3 wäre schön."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Leuchtmann: "Ich denke die Saison wird normal gespielt und nicht mehr abgebrochen. Ich hoffe das gilt auch für die Saison 2022/23."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Leuchtmann: "Klarer Titelkandidat ist Weikersdorf. Ich denke sie werden den Titel holen. Mit diesem Kader und einer Top-Anlage gehören sie eine Klasse höher."