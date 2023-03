SV Admira Wr. Neustadt: „Meisterschaft spannend gestalten“

Details Donnerstag, 16. März 2023 13:36

In der Tabelle liegt der SV Admira Wr.Neustadt mit 23 Zählern hinter Zillingdorf am zweiten Platz der 2. Klasse Steinfeld. Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen war die Ausbeute recht anspruchsvoll. Mit Neo-Trainer Thomas Wallner holt man einen alten Bekannten an Board. Im Interview mit ligaportal.at spricht er von einer durchwachsenen Vorbereitung, dennoch hofft er, dass seine Mannschaft die Meisterschaft spannend gestalten kann.

Ligaportal: Wie verläuft die Vorbereitung, wie hat Sie die Mannschaft aufgenommen?

Wallner: „Die Vorbereitung ist durchwachsen, ein paar Spieler sind krank, ein paar Spieler beruflich weg. Wir haben noch nie den gesamten Kader zur Verfügung gehabt, bei den Spielen leider auch nicht. Es ist einmal besser, einmal schlechter, aber es ist in einer Vorbereitung einmal so. Wir haben schon noch einiges zu machen. Ich bin von der Mannschaft sehr herzlich empfangen worden, einige Spieler kenne ich ja von früher noch."

Ligaportal: Was ist Ihr erster Eindruck von der Mannschaft? Was ist ihre Spielphilosophie?

Wallner: „Ich glaube, wenn man am zweiten Platz ist, gehört man in dieser Klasse schon zu den Besseren. Ich denke wenn alle da sind, haben wir eine gute Qualität. Wenn der ein oder andere fehlt, ist es halt so, dass die Qualität ein bisschen abfällt. Philosophie hin oder her. In der 2.Klasse ist es eher schwierig eine Spielphilosophie zu entwickeln oder durchzusetzen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es in unserer Klasse, wichtig sein wird, dass wir eine Freude haben, dass wir laufen und kämpfen. Entscheidend ist auch, dass man den ein oder anderen Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen hat.“

Ligaportal: Welche Spieler sind neu zum Verein gestoßen?

Wallner: „Mit Randy Montie kommt ein Spieler zurück aus Amerika. Er hat im Nachwuchs eine sehr gute Ausbildung gehabt. Er soll den slowakischen Stürmer, den wir abgegeben haben, ersetzen. Am besten wäre es, wenn er genauso viele Tore schießt, am besten mehr, dann wäre der Mannschaft sehr geholfen. Mit Michael Kietaibl haben wir einen Spieler aus Pöttsching geholt. Der hat sich zuletzt leider die Bänder gerissen und wird daher für einen längeren Zeitraum ausfallen."

Ligaportal: Wie sehen Sie die Chancen im Titelkampf?

Wallner: „Chancen haben nicht nur wir, sondern auch die ein oder andere Mannschaft hinter uns auch. Es sind halt nur elf Runden und die Mannschaft, die sich die wenigsten Umfaller leistet, die wird das Rennen um den Titel machen. Ich hoffe, dass wir gleich gut reinstarten und die Meisterschaft spannend gestalten können."

Ligaportal: Zum Auftakt geht es nach Winzendorf, was erwartet euch da für ein Gegner?

Wallner: „Ich weiß, dass die Winzendorfer sehr körperbetont spielen und dass wir da selber dementsprechend in die Zweikämpfe gehen. Ansonsten wollen wir selbstbewusst auftreten und diese Spiel für uns entscheiden."

