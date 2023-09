Doppelschlag von Ortmanns Kirchberger trifft Club 83 Wr. Neustadt hart

Details Sonntag, 03. September 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Der FV Club 83 Wr. Neustadt hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man vor rund 120 Besuchern 1:2 gegen die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 120 Zuschauern besorgte Ibrahim Tiskaya bereits in der siebten Minute die Führung des Club 83 Wr. Neustadt. David Kirchberger schockte den FV Club 83 Wr. Neustadt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Ortmann/Oed-Waldegg II (15./40.). Den 1:1-Ausgleich erzielte Kirchberger per Elfmeter. Beim 2:1 hatte Kirchberger seinen Kopf im Spiel und nickte zur Führung und schließlich auch zum Sieg ein. Obwohl SG Ortmann/Oed-Waldegg II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der Club 83 Wr. Neustadt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Kirchberger tütet Sieg ein

Für Ortmann/Oed-Waldegg II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

Durch diese Niederlage fällt der FV Club 83 Wr. Neustadt in der Tabelle auf Platz zehn zurück.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt SG Ortmann/Oed-Waldegg II beim SC Theresienfeld an, schon zwei Tage vorher muss der Club 83 Wr. Neustadt seine Hausaufgaben bei Piesting erledigen.

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – FV Club 83 Wr. Neustadt, 2:1 (2:1)

40 David Kirchberger 2:1

15 David Kirchberger 1:1

7 Ibrahim Tiskaya 0:1

