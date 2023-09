Hujdurovic schießt Lichtenwörth zum Sieg bei Weikersdorf

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Etwas mehr als 200 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde zwischen dem SV Weikersdorf und dem SC Lichtenwörth nicht entgehen lassen. Der SV Weikersdorf und der SC Lichtenwörth lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete.

Lichtenwörth erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Bayer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Adil Uysal (7.). Das letzte Tor der turbulenten ersten Halbzeit markierte Maximilian Rottensteiner in der 29. Minuten und stellte damit auf 2:1. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Lichtenwörth ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Eigentor und Freistoß-Treffer

Mario Hubalek lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Weikersdorf den 2:2-Ausgleich (66.). Dass Lichtenwörth in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Erwin Hujdurovic, der in der 76. Minute mit einem direkten Freistoß zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den SC Lichtenwörth. Man hatte sich gegen den SV Weikersdorf durchgesetzt.

Weikersdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

Durch den Erfolg rückte Lichtenwörth auf die sechste Position der 2. Klasse Steinfeld vor.

Nächster Prüfstein für den SV Weikersdorf ist die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:30). Der SC Lichtenwörth misst sich zur selben Zeit mit dem ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Weikersdorf – SC Lichtenwörth, 2:3 (1:2)

76 Erwin Hujdurovic 2:3

66 Eigentor durch Mario Hubalek 2:2

29 Maximilian Rottensteiner 1:2

7 Adil Uysal 0:2

5 Michael Bayer 0:1

