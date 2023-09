Trefferreiches Unentschieden zwischen Theresienfeld und Ortmann/Oed-Waldegg II

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Die 100 Zuschauer bekamen am Samstag für ihr Eintrittsgeld einiges geboten. Im Spiel des SC Theresienfeld gegen die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Mit einer Verspätung von 30 Minuten konnte das Spiel angepfiffen werden. Alle warteten auf den Unparteiischen. Dafür legten die beiden Mannschaften im Spiel gleich von Beginn an richtig los. Yusuf Sen sicherte Theresienfeld vor 100 Zuschauern die Führung (6.). Doch die Gäste schlugen gleich dreifach zurück. Das 1:1 von Ortmann/Oed-Waldegg II stellte Thomas Suingiu sicher (14.). Niklas Graf brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gäste über die Linie (20.). David Suingiu versenkte die Kugel zum 3:1 für SG Ortmann/Oed-Waldegg II (21.). In der 26. Minute bejubelte der SC Theresienfeld das 2:3, nachdem Fatih Özdemir einen Penalty verwandeln konnte.

Riesenchance für Theresienfeld. Hönigsberger und Schlussmann Max lassen Oed in Front Ntoifal, Ticker-Reporter

Christoph Brunner nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 3:3 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Zweite Halbzeit etwas "ruhiger"

Die Seiten waren getauscht und es ging wieder schnell los. Eine Minute nach der Pause ging Theresienfeld durch den zweiten Treffer von Sen mit 4:3 in Führung. Für das vierte Tor von Ortmann/Oed-Waldegg II war Robert Roffeis verantwortlich, der in der 73. Minute das 4:4 besorgte. In Minute 95 hatten die Gäste noch die Riesenchance auf den Sieg, doch Keeper Maximilian Klauninger hielt den Punkt für Theresienfeld fest. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SC Theresienfeld und SG Ortmann/Oed-Waldegg II schließlich mit einem Remis.

Theresienfeld bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der SC Theresienfeld wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ortmann/Oed-Waldegg II belegt mit acht Punkten den dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag tritt Theresienfeld beim SC Piesting an, während SG Ortmann/Oed-Waldegg II einen Tag später den SV Weikersdorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 4:4 (3:3)

73 Robert Roffeis 4:4

46 Yusuf Sen 4:3

33 Christoph Brunner 3:3

26 Fatih Oezdemir 2:3

21 David Suingiu 1:3

20 Niklas Graf 1:2

14 Thomas Suingiu 1:1

6 Yusuf Sen 1:0

