Deutlicher Heimsieg des SC Theresienfeld gegen Pottendorf

2. Klasse Steinfeld: Der SC Theresienfeld holte vor etwa 70 Besuchern den ersten Saisonsieg gegen die SVg. Pottendorf durch einen 4:1-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Theresienfeld als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Marcel Schmidt war es, der vor 70 Zuschauern in der fünften Minute das 1:0 für die Gastgeber besorgte. Kurz vor der Pause ertönte ein Elfmeterpfiff. Alexander Kukolja war es, der in der 24. Minute den Ball vom Punkt aus im Gehäuse des SC Theresienfeld unterbrachte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf Theresienfelds Fatih Özdemir ebenfalls per Elfmeter zum 2:1 (42.). Der SC Theresienfeld nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Tor von Kukolja bleibt nur ein Ehrentreffer

Nach einer knappen Stunde gelang den Heimischen die Vorentscheidung. Ahmed Elshazli versenkte die Kugel zum 3:1 (59.). In der 77. Minute legte Yusuf Sen zum 4:1 zugunsten von Theresienfeld nach. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Theresienfeld am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pottendorf.

Für Theresienfeld gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der SC Theresienfeld ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Ausbeute der Offensive ist bei der SVg. Pottendorf verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der letzte Dreier liegt für die Gäste bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Sieg zog Theresienfeld an Pottendorf vorbei auf Platz acht. Die SVg. Pottendorf fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der SC Theresienfeld tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Admira Wr. Neustadt an. Einen Tag später empfängt Pottendorf die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – SVg. Pottendorf, 4:1 (2:1)

77 Yusuf Sen 4:1

59 Ahmed Elshazli 3:1

42 Fatih Oezdemir 2:1

24 Alexander Kukolja 1:1

5 Marcel Schmidt 1:0

