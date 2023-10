Club 83 Wr. Neustadt verliert das Derby beim ESV Wr. Neustadt knapp

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Der ESV Wr. Neustadt und der FV Club 83 Wr. Neustadt lieferten sich vor rund 150 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Über eine halbe Stunde lang, gab es für die Zuschauer keine Tore zu sehen. Dann trafen die Gastgeber doch noch vor der Pause. Mario Modad brachte HW Wr. Neustadt in der 33. Minute nach vorn. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn.

Doppelpack von Tiskaya reicht Club 83 Wr. Neustadt nicht

In Minute 50 der nächste Rückschlag für den Club 83 Wr. Neustadt: Hasan Tunc sieht den zweiten gelben Karton. Modad schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 2:0 auf die Siegerstraße (58.). Doch kurz darauf schrumpfte der Vorsprung wieder. In der 61. Minute erzielte Ibrahim Tiskaya das 1:2 für den FV Club 83 Wr. Neustadt. Für David Markovic vom ESV HW Wr. Neustadt war die Partie in der 73. Minute vorzeitig beendet (Gelb-Rot). Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Daniel Gheju erhöhte für den ESV Wr. Neustadt auf 3:1 (78.). Es folgte aber erneut der Anschlusstreffer für den Club 83 Wr. Neustadt – bereits der zweite für Tiskaya. Nun stand es nur noch 2:3 (88.). Doch für den Ausgleich sollte es dann doch nicht mehr reichen. Letzten Endes ging HW Wr. Neustadt im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Der ESV HW Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ESV Wr. Neustadt in dieser Saison. HW Wr. Neustadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des FV Club 83 Wr. Neustadt alles andere als positiv. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den Club 83 Wr. N. auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der FV Club 83 Wr. Neustadt auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog der ESV HW Wr. Neustadt am Club 83 Wr. N. vorbei auf Platz zehn. Der FV Club 83 Wr. Neustadt fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt der ESV Wr. Neustadt beim SC Theresienfeld an, während der Club 83 Wr. N. einen Tag zuvor den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl empfängt.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – FV Club 83 Wr. Neustadt, 3:2 (1:0)

88 Ibrahim Tiskaya 3:2

78 Daniel Gheju 3:1

61 Ibrahim Tiskaya 2:1

58 Mario Modad 2:0

33 Mario Modad 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.