Club 83 Wr. Neustadt schießt ATSV Wöllersdorf ab

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Etwa 95 Fans kamen zum Duell der Tabellennachzügler. Der Club 83 Wr. Neustadt führte den ATSV Wöllersdorf nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Der FV Club 83 Wr. Neustadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wöllersdorf einen klaren Erfolg.

Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Alisaip Ates das schnelle 1:0 für den Club 83 Wr. Neustadt erzielte. Baran Tiskaya trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Muhammed Enes Tasdemir in der 28. Minute und verkürzte damit auf 2:1. Komfortabel war die Pausenführung des FV Club 83 Wr. Neustadt nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Viererpack von Tiskaya

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Tiskaya schnürte einen Doppelpack (53./61.), sodass der Club 83 Wr. Neustadt fortan mit 4:1 führte. Rückstand und Unterzahl – nachdem Tasdemir vom ATSV Wöllersdorf auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (73.). Zwei schnelle Treffer von Mehmet Tunc (76.) und Tiskaya (82.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des FV Club 83 Wr. Neustadt. Am Ende kam der Club 83 Wr. N. gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Der FV Club 83 Wr. Neustadt belegt momentan mit acht Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 20:20 ausgeglichen. Der Club 83 Wr. Neustadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Der FV Club 83 Wr. Neustadt beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Die Abstiegssorgen des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit 39 Toren fing sich der Tabellenletzte die meisten Gegentore in der 2. Klasse Steinfeld ein. Die Misere des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl hält an. Insgesamt kassierte der ATSV Wöllersdorf nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen den Club 83 Wr. Neustadt ist Wöllersdorf weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Steinfeld.

Am kommenden Sonntag tritt der FV Club 83 Wr. Neustadt beim USC Wampersdorf an, während der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl einen Tag zuvor den SC Theresienfeld empfängt.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 6:1 (2:1)

82 Baran Tiskaya 6:1

76 Mehmet Tunc 5:1

61 Baran Tiskaya 4:1

53 Baran Tiskaya 3:1

28 Muhammed Enes Tasdemir 2:1

18 Baran Tiskaya 2:0

7 Alisaip Ates 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.