Theresienfeld holt bei Wöllersdorf ein Unentschieden

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl gegen den SC Theresienfeld gab es vor rund 60 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der ATSV Wöllersdorf erwies sich gegen Theresienfeld als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Mit einem schnellen Doppelpack (28./31.) zum 2:0 schockte Johannes Sommer den SC Theresienfeld. Für das erste Tor der Gäste war Kevin Stoll verantwortlich, der in der 33. Minute das 1:2 besorgte. Ahmed Elshazli glich nur wenig später für Theresienfeld aus (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Sommer-Dreierpack! Rogalo retten einen Punkt

Eine Minute später ging Wöllersdorf durch den dritten Treffer von Sommer in Führung. Lukas Rogalo versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz der Gastgeber. Schließlich gingen der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl und der SC Theresienfeld mit einer Punkteteilung auseinander.

Der ATSV Wöllersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wöllersdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Mit 42 Toren fing sich der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl die meisten Gegentore in der 2. Klasse Steinfeld ein. In den letzten fünf Partien ließ der ATSV Wöllersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Den Kampf um die Klasse geht Theresienfeld in der Rückrunde von der zehnten Position an. Der SC Theresienfeld verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und fünf Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Theresienfeld kann einfach nicht gewinnen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Wöllersdorf dann im nächsten Spiel die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg, während der SC Theresienfeld am gleichen Tag beim USC Wampersdorf antritt.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – SC Theresienfeld, 3:3 (2:2)

78 Lukas Rogalo 3:3

62 Johannes Sommer 3:2

39 Ahmed Elshazli 2:2

33 Kevin Stoll 2:1

31 Johannes Sommer 2:0

28 Johannes Sommer 1:0

