Zwei-Tore-Mann Hauer reicht Piesting gegen den ESV Wr. Neustadt nicht

Details Sonntag, 17. März 2024 06:14

2. Klasse Steinfeld: Etwa 150 Besucher kamen am Samstag nach Wiener Neustadt. Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem ESV Wr. Neustadt und Piesting an diesem zwölften Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das enge Hinspiel hatte der SC Piesting durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Hauer sein Team in der siebten Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf HW Wr. Neustadt zum Ausgleich (43.) durch Pascal Kaiser. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kaiser-Doppelpack bringt drei Punkte

Kevin Senft stellte die Weichen für den ESV HW Wr. Neustadt auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die passende Antwort hatte Hauer parat, als er in der 53. Minute zum Ausgleich traf. Neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte der ESV Wr. Neustadt die 3:2-Führung und wieder ließ sich Pascal Kaiser als Torschütze feiern. Am Schluss gewann HW Wr. Neustadt gegen Piesting.

Der ESV HW Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für die Heimmannschaft keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der ESV Wr. Neustadt schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. HW Wr. Neustadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Der ESV HW Wr. Neustadt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SC Piesting führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Piesting zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Der ESV Wr. Neustadt tritt am kommenden Samstag bei der SVg. Pottendorf an, der SC Piesting empfängt am selben Tag den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SC Piesting, 3:2 (1:1)

81 Pascal Kaiser 3:2

53 Stefan Hauer 2:2

49 Kevin Senft 2:1

43 Pascal Kaiser 1:1

7 Stefan Hauer 0:1

