Winzendorf schafft in Überzahl ein Remis gegen Admira Wr. Neustadt

Details Sonntag, 17. März 2024 06:19

2. Klasse Steinfeld: Der SV Admira Wr. Neustadt ist vor etwa 120 Zuschauern nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Winzendorf hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Winzendorf vom Favoriten. Die Admira Wr. Neustadt war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Es ging gleich ordentlich los. Marco Lohr brachte den SV Winzendorf in der zehnten Minute per Freistoß ins Hintertreffen. Sandro Mikic beförderte das Leder zum 2:0 des SV Admira Wr. Neustadt über die Linie (19.). Der Tabellenführer schwächte sich schon früh, als Thomas Langer mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (25.). Das Spiel flachte danach etwas ab. Ohne weitere Tore ging es in die Pause.

Winzendorf nutzt die Überzahl

Die erste Chance fanden die Gastgeber per Freistoß vor (56.).

Super Freistoß vom Marco Karl Lohr, Tormann pariert perfekt! Leo Gashi, Ticker-Reporter

Wenige Minuten später verkürzte Winzendorf auf 1:2 (78.). Die komfortable Halbzeitführung der Admira Wr. Neustadt hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Fabio Gaitzenauer schoss den Ausgleich in der 90. Spielminute.

Spannung steigt Winzendorf drückt auf das 3-2! Leo Gashi, Ticker-Reporter

Der Gast ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SV Winzendorf noch ein Unentschieden.

Winzendorf besetzt momentan mit 16 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Nur zweimal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen. Zehn Spiele ist es her, dass der SV Winzendorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Admira Wr. Neustadt 29 Zähler zu Buche. Die Offensive der Admira Wr. N. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Winzendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer des SV Admira Wr. Neustadt in dieser Spielzeit zu.

Am kommenden Samstag trifft der SV Winzendorf auf den SV Weikersdorf, die Admira Wr. N. spielt tags zuvor gegen den SC Lichtenwörth.

2. Klasse Steinfeld: SV Winzendorf – SV Admira Wr. Neustadt, 2:2 (0:2)

90 Fabio Gaitzenauer 2:2

78 Timotej Toth 1:2

19 Sandro Mikic 0:2

10 Marco Lohr 0:1

