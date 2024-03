Tore ohne Unterlass zwischen Ortmann/Oed-Waldegg II und Wampersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:21

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel der Reserve von Ortmann/Oed-Waldegg gegen den USC Wampersdorf gab es vor knapp 90 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war Ortmann/Oed-Waldegg II mitnichten. SG Ortmann/Oed-Waldegg II kam gegen Wampersdorf zu einem achtbaren Remis. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Robert Roffeis brachte den USC Wampersdorf in der elften Minute per Strafstoß ins Hintertreffen. Doch die Gäste konnten antworten. Sebastian Trinkl traf zum 1:1 zugunsten der Gäste (26.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Erben rettet spät den Punkt

Nicolas Schilcher brachte dem USC Wampersdorf nach 62 Minuten die 2:1-Führung. Wampersdorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Sebastian Klauser für den Ausgleich sorgte (68.). Marco Eckenfellner versenkte die Kugel zum 3:2 (77.) für die Heimelf. Dominik Erben sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Letztlich trennten sich SG Ortmann/Oed-Waldegg II und der USC Wampersdorf remis.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den USC Wampersdorf – Ortmann/Oed-Waldegg II bleibt weiter unten drin. In der Defensive drückt der Schuh bei SG Ortmann/Oed-Waldegg II, was in den 34 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Wampersdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der USC Wampersdorf momentan auf dem Konto.

Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Ortmann/Oed-Waldegg II kann einfach nicht gewinnen. Der USC Wampersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SG Ortmann/Oed-Waldegg II tritt erst am 05.04.2024 (19:00 Uhr) zum nächsten Spiel beim FV Club 83 Wr. Neustadt an. Zwei Tage später empfängt Wampersdorf den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – USC Wampersdorf, 3:3 (1:1)

85 Dominik Erben 3:3

77 Marco Eckenfellner 3:2

68 Sebastian Klauser 2:2

62 Nicolas Schilcher 1:2

26 Sebastian Trinkl 1:1

11 Robert Roffeis 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.