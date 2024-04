Torreiches Unentschieden zwischen Club 83 und Ortmann/Oed-Waldegg II

Spielberichte

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel des FV Club 83 Wr. Neustadt gegen die Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg gab es vor 130 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Ortmann/Oed-Waldegg II hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Baran Tiskaya per Elfmeter das schnelle 1:0 für den Club 83 Wr. Neustadt erzielte. Doch die Führung hielt nicht lange. Der FV Club 83 Wr. Neustadt musste den Treffer von Josif Fort zum 1:1 hinnehmen (18.). Sechs Minuten später ging der Gastgeber durch den zweiten Treffer von Tiskaya erneut in Führung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war David Suingiu mit dem Freistoß zum 2:2 für SG Ortmann/Oed-Waldegg II zur Stelle (43.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Mehmet Tunc aufseiten des Club 83 Wr. Neustadt das 3:2 (45.). Der FV Club 83 Wr. Neustadt führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Später Ausgleich durch Popovic

Ortmann/Oed-Waldegg II glich nur wenig später aus (87.), sodass es fortan 3:3 stand. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Club 83 Wr. N. und SG Ortmann/Oed-Waldegg II spielten unentschieden.

Der FV Club 83 Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Club 83 Wr. N. knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive des FV Club 83 Wr. Neustadt muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. Seit vier Spielen wartet der Club 83 Wr. N. schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die Abwehrprobleme von Ortmann/Oed-Waldegg II bleiben akut, sodass SG Ortmann/Oed-Waldegg II weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Ortmann/Oed-Waldegg II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 37 Gegentore verdauen musste. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: SG Ortmann/Oed-Waldegg II kann einfach nicht gewinnen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft der FV Club 83 Wr. Neustadt auf den SC Piesting, Ortmann/Oed-Waldegg II spielt tags darauf gegen den SC Theresienfeld.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 3:3 (3:2)

87 Danijel Popovic 3:3

45 Mehmet Tunc 3:2

43 David Suingiu 2:2

24 Baran Tiskaya 2:1

18 Josif Fort 1:1

7 Baran Tiskaya 1:0

