Admira Wr. Neustadt gewährt Wöllersdorf nur Ehrentreffer

Samstag, 13. April 2024

2. Klasse Steinfeld: Der SV Admira Wr. Neustadt zog dem ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl vor 110 Besuchern das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. Die Admira Wr. Neustadt setzte sich standesgemäß gegen den ATSV Wöllersdorf durch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für den SV Admira Wr. Neustadt geendet.

Für den Führungstreffer des Tabellenprimus zeichnete Sandro Mikic verantwortlich (20.). Peter Darazs erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (22.). Mit dem Elfmeter zum 3:0 von Marco Lohr für die Admira Wr. Neustadt war das Spiel eigentlich schon entschieden (27.). Mit dem 4:0 durch Slobodan Gojanovic sollte die Partie bereits in der 32. Minute mit dem SV Admira Wr. Neustadt einen sicheren Sieger zu haben. Wöllersdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der Admira Wr. Neustadt.

Kovacs gelang nur noch der Ehrentreffer

Mit schnellen Toren von Florian Pauer (57.) und Lohr (60.) schlug der SV Admira Wr. Neustadt innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. In der Schlussphase gelang Otto Benjamin Kovacs noch der Ehrentreffer für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl (84.). Am Ende fuhr der SV Admira Wr. Neustadt einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die Admira Wr. Neustadt bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den ATSV Wöllersdorf in Grund und Boden spielte.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Admira Wr. Neustadt einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der SV Admira Wr. Neustadt präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Admira Wr. Neustadt Der SV Admira Wr. Neustadt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Admira Wr. Neustadt zu besiegen.

Wöllersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Steinfeld. Nach der klaren Pleite gegen den SV Admira Wr. Neustadt steht der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl mit dem Rücken zur Wand. 15:57 – das Torverhältnis des ATSV Wöllersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die schmerzliche Phase des Gasts dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Sonntag tritt die Admira Wr. Neustadt beim USC Wampersdorf an, während Wöllersdorf einen Tag zuvor den SV Winzendorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 6:1 (4:0)

84 Otto Benjamin Kovacs 6:1

60 Marco Lohr 6:0

57 Florian Pauer 5:0

32 Slobodan Gojanovic 4:0

27 Marco Lohr 3:0

22 Peter Darazs 2:0

20 Sandro Mikic 1:0

