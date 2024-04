Erfolgsserie von Weikersdorf hält auch beim ESV Wr. Neustadt weiter an

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 02:25

2. Klasse Steinfeld: Der SV Weikersdorf kam am Samstag vor 140 Zuschauern zu einem 3:1-Erfolg gegen den ESV HW Wr. Neustadt. Weikersdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Der Spitzenreiter hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Kurz nach Wiederbeginn war der Bann dann gebrochen. Der ESV Wr. Neustadt ging durch Alexander Gruber in der 49. Minute in Führung. Doch der Tabellenführer konnte nach einer guten Stunde antworten. Das 1:1 des SV Weikersdorf stellte Jan Fuxreiter sicher (62.). Zwölf Minuten später war das Spiel gedreht. Christopher Hatzl traf zum 2:1 zugunsten des Gasts (74.). Maximilian Rottensteiner war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und Weikersdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Schließlich strich der SV Weikersdorf die Optimalausbeute gegen HW Wr. Neustadt ein.

Weikersdorf bleibt weiter an der Spitze

Die Trendkurve des ESV HW Wr. Neustadt geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Der Gastgeber führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der ESV Wr. Neustadt verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Wer soll Weikersdorf noch stoppen? Der SV Weikersdorf verbuchte gegen HW Wr. Neustadt die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Steinfeld weiter an. Der Defensivverbund von Weikersdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur zweimal gab sich der SV Weikersdorf bisher geschlagen. Weikersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der ESV HW Wr. Neustadt tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl an. Einen Tag später empfängt der SV Weikersdorf den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SV Weikersdorf, 1:3 (0:0)

86 Maximilian Rottensteiner 1:3

74 Christopher Hatzl 1:2

62 Jan Fuxreiter 1:1

49 Alexander Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.