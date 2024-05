Überragender Sieg: ESV Wr. Neustadt dominiert gegen ATSV Wöllersdorf

Spielberichte

In einem fulminanten Freitagabendspiel unter Flutlicht, bei dem der ESV Wr. Neustadt den ATSV Wöllersdorf herausforderte, zeigte der Gast eine beeindruckende Leistung. Das Spiel, das mit einem klaren 0:5 endete, ließ die Fans des ESV Wr. Neustadt jubeln, während die Anhänger des ATSV Wöllersdorf enttäuscht nach Hause gingen. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der ESV Wr. Neustadt den Ton für das Spiel, und die zweite Hälfte bestätigte nur deren Dominanz auf dem Feld.

Ein früher Rückschlag und die Folgen

Der Auftakt für die Wöllersdorfer war alles andere als vielversprechend. Schon in der 12. Minute mussten sie einen Gegentreffer durch Pascal Kaiser vom ESV Wr. Neustadt hinnehmen, der das erste Tor des Abends erzielte. Dieser frühe Rückschlag schien die Wöllersdorfer zu lähmen, die daraufhin Mühe hatten, ins Spiel zu finden. Die Situation verschärfte sich in der 31. Minute weiter, als Daniel Fülöp vom ATSV Wöllersdorf die gelb-rote Karte sah und sein Team damit in Unterzahl zurückließ. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, erhöhte David Göss für den ESV Wr. Neustadt auf 0:2, was den Gästen eine komfortable Führung für die zweite Halbzeit sicherte.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk von ESV Wr. Neustadt

Die Hoffnungen des ATSV Wöllersdorf auf eine Wende im Spiel erlitten gleich nach der Pause einen weiteren Dämpfer. Innerhalb der ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit zeigte Pascal Kaiser erneut seine Klasse und schoss zwei weitere Tore für den ESV Wr. Neustadt, zunächst in der 50. und dann in der 51. Minute, was das Ergebnis auf ein demoralisierendes 0:4 erhöhte. Kaiser, der mit seinem Hattrick den ATSV Wöllersdorf nahezu im Alleingang bezwang, wurde zum Mann des Spiels. Doch der Torhunger des ESV Wr. Neustadt war damit noch nicht gestillt. In der 57. Minute setzte David Göss mit seinem zweiten Tor des Abends den Schlusspunkt und besiegelte das Schicksal des ATSV Wöllersdorf mit einem 0:5 Endstand.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand ein klarer Sieger fest. Der ESV HW Wr. Neustadt demonstrierte eine überragende Teamleistung, während der ATSV Wöllersdorf trotz Heimvorteil nie wirklich ins Spiel fand. Mit einer soliden Defensive, die keine Gegentore zuließ, und einer effizienten Offensive, die jede sich bietende Chance nutzte, zeigte der ESV Wr. Neustadt, dass sie an diesem Abend die überlegene Mannschaft waren.

2. Klasse Steinfeld: Wöllersdorf : HW Wr. Neustadt - 0:5 (0:2)

57 David Göss 0:5

51 Pascal Kaiser 0:4

50 Pascal Kaiser 0:3

40 David Göss 0:2

12 Pascal Kaiser 0:1

