Spannung pur: SG Ortmann/Oed-Waldegg II dreht das Spiel gegen SVg. Pottendorf

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:08

In einem fesselnden Match setzte sich SG Ortmann/Oed-Waldegg II mit 4:2 gegen SVg. Pottendorf durch. Die Begegnung, die mit einem Anpfiff begann, der die Hoffnungen beider Teams auf den Sieg weckte, bot den Zuschauern zahlreiche Tore und Wendungen. Die ersten Minuten des Spiels ließen bereits erahnen, dass die Fans ein aufregendes Spiel erwartete.

Früher Rückstand für die Heimmannschaft

SVg. Pottendorf erwischte einen Blitzstart und ließ die Heimmannschaft bereits in der 7. Minute durch ein Tor von Vedat Karabacak mit 0:1 zurückliegen. Alexander Kukolja baute die Führung in der 20. Minute weiter aus, indem er das 0:2 für die Gäste erzielte. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg II schien anfangs überwältigt, doch die Moral der Mannschaft war ungebrochen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn Danijel Popovic leitete mit seinem Treffer in der 36. Minute die Aufholjagd ein und verkürzte auf 1:2. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Jonas Bauer der wichtige Ausgleichstreffer zum 2:2, was den Spielausgang wieder völlig offen ließ.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam die SG Ortmann/Oed-Waldegg II motiviert aus der Kabine und nahm das Heft des Handelns in die Hand. David Kirchberger brachte sein Team in der 67. Minute erstmals in Führung und vollendete zum 3:2. Die Gäste aus Pottendorf waren sichtlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch die Heimmannschaft stand defensiv solide. In der 81. Minute sorgte Danijel Popovic mit seinem zweiten Tor des Tages für die Entscheidung. Er erhöhte auf 4:2 und besiegelte damit den Erfolg der SG Ortmann/Oed-Waldegg II. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und so endete die Partie mit einem verdienten Sieg für die SG Ortmann/Oed-Waldegg II.

Das spannende Duell zwischen der SG Ortmann/Oed-Waldegg II und SVg. Pottendorf hielt, was es versprach. Mit einem Rückstand von zwei Toren zu beginnen und das Spiel zu drehen, zeugt von großem Kampfgeist und einer starken Teamleistung der SG Ortmann/Oed-Waldegg II. Die Gäste aus Pottendorf hingegen werden analysieren müssen, was nach der frühen Führung schiefgelaufen ist, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

2. Klasse Steinfeld: Ortmann/Oed-Waldegg II : Pottendorf - 4:2 (2:2)

81 Danijel Popovic 4:2

67 David Kirchberger 3:2

48 Jonas Bauer 2:2

36 Danijel Popovic 1:2

20 Alexander Kukolja 0:2

7 Vedat Karabacak 0:1

