Admira Wr. Neustadt beherrscht das Spiel gegen SG Ortmann/Oed-Waldegg II

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:34

In einem spannenden Match der 19. Runde in der 2. Klasse Steinfeld konnte der Sportverein Admira Wr. Neustadt seine Überlegenheit gegenüber SG Ortmann/Oed-Waldegg II mit einem Endstand von 3:1 deutlich machen. Die Admiraner zeigten eine starke Vorstellung auf heimischem Boden und festigten damit ihre Position in der Liga.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Auftakt des Spiels war geprägt von Dynamik und Einsatz, wobei die Admira Wr. Neustadt bereits in der 8. Minute durch Peter Darazs in Führung ging. Ein geschickt ausgeführter Angriff über die linke Seite ermöglichte Darazs, den Ball präzise ins Netz zu schießen und somit das frühe 1:0 für die Admiraner zu erzielen. Dieser frühe Treffer gab den Ton für den weiteren Spielverlauf vor, bei dem die Heimmannschaft die Kontrolle über das Spiel weitgehend behielt.

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg II versuchte, eine Antwort zu finden, doch ihre Bemühungen wurden durch eine gut organisierte Abwehr der Admira Wr. Neustadt zunichte gemacht. Trotz einiger guter Chancen gelang es dem Gastteam nicht, den Ausgleich in der ersten Halbzeit zu erzielen.

Zwei weitere Tore festigen die Führung

Nach der Pause kam die Admira Wr. Neustadt mit erneuter Energie zurück aufs Feld. In der 62. Minute konnte Roman Pieler durch eine exzellente Einzelleistung das 2:0 markieren. Nach einem schnellen Dribbling ließ er zwei Verteidiger stehen und vollendete gekonnt ins lange Eck. Das Tor erhöhte nicht nur die Führung der Admiraner, sondern auch das Selbstvertrauen des Teams.

Weitere acht Minuten später erzielte Marco Lohr das dritte Tor für die Admira Wr. Neustadt, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete. Lohr, der sich geschickt freigelaufen hatte, empfing einen präzisen Pass aus dem Mittelfeld und verwandelte souverän zum 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung kontrollierte der Sportverein Admira Wr. Neustadt das Spielgeschehen nach Belieben.

SG Ortmann/Oed-Waldegg II, nun deutlich unter Druck, kämpfte weiterhin tapfer und wurde in der 85. Minute mit einem Ehrentreffer belohnt. Danijel Popovic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Heimmannschaft und schoss den Ball zum 3:1 Endstand ein. Trotz des späten Tors konnte die SG Ortmann/Oed-Waldegg II das Blatt nicht mehr wenden.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für die Admira Wr. Neustadt, die einmal mehr ihre Stärke in der Liga unter Beweis stellte. Dieser Sieg wird zweifellos das Selbstvertrauen des Teams für die kommenden Spiele stärken.

2. Klasse Steinfeld: Admira Wr. N. : Ortmann/Oed-Waldegg II - 3:1 (1:0)

85 Danijel Popovic 3:1

70 Marco Lohr 3:0

62 Roman Pieler 2:0

8 Peter Darazs 1:0

