Spannung pur: SC Piesting dreht Spiel gegen SVg. Pottendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 01:58

Im 19. Spieltag der 2. Klasse Steinfeld standen sich die SVg. Pottendorf und der SC Piesting in einem packenden Duell gegenüber. Die Partie, die mit einer Trinkpause in der 26. Minute begann, entwickelte sich schnell zu einem Fußballfest, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Die Gäste aus Piesting drehten einen frühen Rückstand und sicherten sich mit einem 3:2-Auswärtssieg drei wichtige Punkte.

Früher Führungstreffer und ein intensiver Schlagabtausch

Die Heimelf, die SVg. Pottendorf, startete energisch in die Partie. Bereits in der 30. Minute jubelten die Pottendorfer, als Ivan Brandic nach einem Freistoßchaos den Ball über die Linie drückte und damit das 1:0 erzielte.

Rexha lässt 3 Gegenspieler stehen. Sein Abschluss verfehlt das Tor nur knapp (42.). Lucas Zimmermann, Ticker-Reporter

Die Freude war groß, doch der SC Piesting ließ sich nicht unterkriegen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, zeigte Tim Schwartz, der Kapitän der Piestinger, seine Klasse. Er glich zum 1:1 aus, was die Stimmung auf den Rängen merklich anheizte. Pottendorfs Torhüter Tomic blieb nach dem Treffer verletzt liegen, was zusätzliche Spannung ins Spiel brachte.

Dramatische zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren

Nach der Pause waren es wieder die Gäste, die das Heft in die Hand nahmen. Stefan Hauer nutzte in der 57. Minute einen Fehler von Tomic und brachte die Piestinger mit 2:1 in Führung.

Kukolja an die Latte (70.). Lucas Zimmermann, Ticker-Reporter

Trotz eines Lattenschusses von Kukolja in der 70. Minute und weiterer Bemühungen konnte die Heimmannschaft den Ausgleich nicht mehr erzielen. Der SC Piesting zeigte sich effektiv vor dem Tor, und Tim Schwartz erhöhte in der 75. Minute sogar auf 3:1. Es war sein zweiter Treffer des Tages, der die Gästefans in Ekstase versetzte.

Die Sportvereinigung Pottendorf gab sich jedoch nicht geschlagen. In der 80. Minute sorgte Mehmet Ögretmen mit einem sehenswerten Anschlusstreffer für das 2:3 und brachte die Hoffnung zurück ins Lager der Pottendorfer. Das Spiel endete mit einem knappen 3:2 für den SC Piesting.

Der dramatische Sieg des SC Piesting zeigt, wie unberechenbar und spannend der Fußball in der 2. Klasse Steinfeld sein kann. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und Einsatz, was die Fans beider Mannschaften zu schätzen wussten. Das Spiel war ein wahrer Leckerbissen für Fußballliebhaber, voller Wendungen und mit einem packenden Finale.

2. Klasse Steinfeld: Pottendorf : Piesting - 2:3 (1:1)

80 Mehmet Ögretmen 2:3

75 Tim Schwartz 1:3

57 Stefan Hauer 1:2

45 Tim Schwartz 1:1

30 Ivan Brandic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.