Überwältigender Sieg für Club 83 Wr. Neustadt gegen ESV Wr. Neustadt

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:13

In einem einseitigen Stadtduell in der 20. Runde der 2. Klasse Steinfeld dominierte der Fußballverein Club 83 Wr. Neustadt gegen den ESV HW Wr. Neustadt mit einem beeindruckenden 5:0. Von Beginn an zeigte der Club 83, dass sie an diesem Tag nicht zu stoppen waren und entfesselten ein wahres Torfeuerwerk, das die Zuschauer begeisterte.

Blitzstart für den Club 83

Bereits in der ersten Spielminute legte der Club 83 Wr. N. fulminant los. Mehmet Tunc eröffnete den Torreigen mit einem geschickt platzierten Schuss und brachte sein Team schon früh in Führung. Die Gastgeber ließen nicht locker und verdoppelten in der 9. Minute durch Baran Tiskaya, der einen sehenswerten Treffer erzielte. Der ESV Wr. Neustadt schien von der frühen Offensive des Club 83 überrollt und fand kaum Mittel, um ins Spiel zu finden.

Die Überlegenheit des Fußballverein Club 83 Wr. Neustadt setzte sich in der 20. Minute fort, als Sinan Sipahi das 3:0 markierte. Sipahi, der eine herausragende Leistung zeigte, war an diesem Abend eine ständige Bedrohung für die Abwehr des ESV. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Tiskaya auf 4:0, sein zweiter Treffer des Spiels, und sicherte seinem Team eine komfortable Führung zur Pause.

Unnachgiebig bis zum Schlusspfiff

Trotz des klaren Vorsprungs ließ der Club 83 in der zweiten Halbzeit nicht nach. Sie spielten weiterhin mit hoher Intensität und drängten auf weitere Tore. Patrick Pauer, der in der 81. Minute zum Zug kam, krönte seine Leistung mit dem fünften und letzten Tor des Abends. Pauer, der geschickt im Strafraum positioniert war, nutzte eine Unachtsamkeit in der ESV-Verteidigung und verwandelte souverän.

Die letzten Minuten verstrichen, und der ESV HW Wr. Neustadt konnte froh sein, als der Schiedsrichter das Spiel schließlich abpfiff. Der Endstand von 5:0 spiegelte die Dominanz des Club 83 in diesem Match deutlich wider, und die Mannschaft feierte einen wohlverdienten Sieg in dieser lokalen Rivalität. Der ESV Wr. Neustadt hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten.

Mit diesem beeindruckenden Sieg verbesserte der Fußballverein Club 83 Wr. Neustadt seine Position in der Tabelle und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz. Das Team zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, die sie als starken Anwärter in der Liga bestätigt. Der ESV HW Wr. Neustadt muss hingegen aus den Fehlern lernen und sich auf eine Rückkehr stärker zurückmelden.

2. Klasse Steinfeld: Club 83 Wr. N. : HW Wr. Neustadt - 5:0 (4:0)

81 Patrick Pauer 5:0

44 Baran Tiskaya 4:0

20 Sinan Sipahi 3:0

9 Baran Tiskaya 2:0

3 Mehmet Tunc 1:0

