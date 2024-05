Sechs Tore & zwei Ausschlüsse: USC Wampersdorf gewinnt gegen ATSV Wöllersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:45

In einem aufregenden Match der 20. Runde der 2. Klasse Steinfeld standen sich USC Wampersdorf und ATSV Wöllersdorf gegenüber. Das Spiel, das wahrlich kurzweilig daherkam, endete mit einem verdienten 4:2 Sieg für die Gastgeber, die ihre Überlegenheit, besonders in der zweiten Halbzeit, unter Beweis stellten.

Vier Tore schon im ersten Abschnitt

Schon zu Beginn des Spiels zeigte der USC Wampersdorf, dass sie das Spielgeschehen dominieren wollten. In der 14. Minute konnte Daniel Camison, nach einem geschickten Assist von Dominik Erben, den Ball zum 1:0 für die Wampersdorfer im Netz unterbringen. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 15. Minute, gelang es Bilal Aktas, für ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl zu egalisieren. Die Spannung stieg weiter, als Otto Benjamin Kovacs in der 26. Minute nach einem Elfmeter die Wöllersdorfer erstmals in Führung brachte.

Doch kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte Nicolas Schilcher mit einem Lupfer das 2:2, was den Halbzeitstand festlegte. Ein torreiches und ausgeglichenes erstes Halbzeitende zeigte bereits, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen.

Ein Spiel voller Wendungen und zweier Ausschlüssen am Ende

Nach der Pause erhöhte der USC Wampersdorf den Druck weiter. Dominik Erben, einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, brachte sein Team in der 81. Minute erneut in Führung. Sein Tor zum 3:2 läutete eine turbulente Schlussphase ein, in der sich die Ereignisse überschlugen. In der 90. Minute traf Erben erneut und erhöhte auf 4:2 für die Wampersdorfer. Doch die letzten Minuten waren nicht weniger hektisch, da sowohl eine rote Karte gegen Lukas Erben von USC Wampersdorf als auch eine gelb-rote Karte gegen Roland Sebesta von ATSV Wöllersdorf die Gemüter erhitzten.

In den letzten Minuten konnte der USC Wampersdorf den Sieg über die Zeit bringen und sich wichtige drei Punkte sichern. Das Spiel endete nach sieben Minuten Nachspielzeit mit einem 4:2 Heimsieg für den USC Wampersdorf.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber erstellt.

