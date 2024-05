Spannende Aufholjagd bringt SV Weikersdorf den Sieg gegen USC Wampersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:23

In einem dramatischen Spiel der 2. Klasse Steinfeld setzte sich der SV Weikersdorf nach einem frühen Rückstand gegen den USC Wampersdorf mit 3:2 durch. Die Partie war von Beginn an intensiv und endete mit einem bemerkenswerten Comeback der Gäste, das durch die Treffer von Maximilian Rottensteiner und Ulrich Hauke ermöglicht wurde.

Frühe Führung für den USC Wampersdorf

Das Spiel begann rasant und die Hausherren, der USC Wampersdorf, ließen keine Zeit verstreichen, um ein Zeichen zu setzen. Bereits in der 9. Minute fiel das erste Tor der Partie. David Swoboda war derjenige, der den Ball im Netz unterbrachte und damit sein Team früh in Führung brachte. Die Weikersdorfer, die das Spiel zunächst verschlafen hatten, fanden sich schnell in einer defensiven Position wieder und mussten reagieren.

Doch die Wampersdorfer ruhten sich nicht auf ihrem ersten Treffer aus. Sie erhöhten den Druck weiter und wurden in der 23. Minute erneut belohnt. Diesmal war es Sebastian Trinkl, der das 2:0 für den Union Sportclub Wampersdorf erzielte. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken ging es für die Gastgeber in die Halbzeitpause, während der SV Weikersdorf sich auf eine schwierige zweite Hälfte vorbereiten musste.

Die beeindruckende Wende des SV Weikersdorf

Nach der Pause kamen die Gäste deutlich entschlossener aus der Kabine. Der SV Weikersdorf zeigte Kampfgeist und eine klare Strategie, um das Spiel zu drehen. In der 61. Minute fiel schließlich der wichtige Anschlusstreffer. Ulrich Hauke brachte seine Mannschaft mit seinem Tor zum 2:1 zurück ins Spiel und weckte damit die Hoffnungen auf einen Punktgewinn.

Dieser Treffer gab den Weikersdorfern neuen Mut und sie drängten weiter auf den Ausgleich. Ihre Bemühungen wurden in der 70. Minute belohnt. Maximilian Rottensteiner zeigte seine Klasse und erzielte das 2:2. Der SV Weikersdorf war nun wieder voll im Spiel und die Hausherren spürten den wachsenden Druck.

Die Partie blieb spannend bis zur letzten Minute. Als alles schon nach einem Unentschieden aussah, schlug der SV Weikersdorf erneut zu. In der 87. Minute gelang Maximilian Rottensteiner sein zweites Tor des Abends und er stellte damit das 3:2 für die Gäste her. Dies war der entscheidende Moment des Spiels, der die Partie endgültig drehte und dem SV Weikersdorf den Sieg sicherte.

Der Union Sportclub Wampersdorf hatte in den letzten Minuten keine Antwort mehr auf den späten Rückstand und musste sich letztlich geschlagen geben. Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 2:3 für den Sportverein Weikersdorf, der damit einen wichtigen Auswärtssieg feiern konnte.

2. Klasse Steinfeld: Wampersdorf : Weikersdorf - 2:3 (2:0)

87 Maximilian Rottensteiner 2:3

70 Maximilian Rottensteiner 2:2

61 Ulrich Hauke 2:1

23 Sebastian Trinkl 2:0

9 David Swoboda 1:0

