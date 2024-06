SV Admira Wr. Neustadt siegt knapp gegen SVg. Pottendorf

Spielberichte

Im spannenden Duell der 21. Runde der 2. Klasse Steinfeld trafen der SV Admira Wr. Neustadt und die SVg. Pottendorf aufeinander. In einer Partie voller Emotionen, technischer Fehler und harten Zweikämpfen setzten sich die Admiraner schließlich mit 1:0 durch. Der einzige Treffer des Abends wurde von Roman Pieler erzielt und besiegelte den hart erkämpften Sieg für die Gastgeber.

Ein intensiver Start

Das Spiel wurde mit hoher Intensität und viel Härte begonnen. Bereits in der ersten Minute pfiff der Schiedsrichter das Match zwischen dem SV Admira Wr. Neustadt und der SVg. Pottendorf an. Die Gäste aus Pottendorf starteten körperbetont und sammelten in den ersten vier Minuten sechs Fouls. Dies setzte die Admira Wr. N. unter Druck und ließ deren Spieler nervös wirken, insbesondere Thomas Wallner, der schon früh deutliche Nervosität zeigte.

Sandro Mikic mit der ersten Großchance! tonipolster, Ticker-Reporter

Sandro Mikic hatte in der elften Minute die erste Großchance, doch es gelang ihm nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Pottendorf zeigte sich gefährlich, besonders in der 20. Minute, als sie mit einem Weitschuss nur die Latte trafen. Die Pottendorfer zeigten ihr technisches Können und zauberten in der 17. Minute. Die Partie war geprägt von vielen technischen Fehlern, wie in der 30. Minute zu beobachten war.

Spiel ist von vielen technischen Fehlern geprägt. tonipolster, Ticker-Reporter

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Nach einer hitzigen ersten Hälfte, in der es sogar zu einem Streit zwischen den Trainern kam, der in der 45. Minute fast in eine körperliche Auseinandersetzung mündete, gingen beide Mannschaften torlos in die Pause. Die zweite Hälfte begann dann gleich mit einem Paukenschlag: Roman Pieler erzielte in der 46. Minute das entscheidende Tor für die Admira Wr. Neustadt, während die Pottendorfer Abwehr noch schlafmützig agierte.

Nach dem Führungstreffer drückte die Admira Wr. Neustadt weiter aufs Tempo. In der 63. Minute schienen sie bereits an den nächsten Spieltag zu denken, während das Wetter in der Josefstadt sich zunehmend verschlechterte.

Admira am Drücker, man kann sich wohl schon für nächsten Samstag bereit machen, nur das Wetter kann die admira heute noch stoppen. tonipolster, Ticker-Reporter

Doch auch die Pottendorfer gaben nicht auf und hatten in der 78. und 82. Minute weitere gute Chancen, das Spiel noch zu drehen. Besonders in der 90. Minute wurde es noch einmal brenzlig für die Gastgeber, als ein Freistoß des Pottendorfer Torwarts fast im Tor landete. Doch letztlich behielt die Admira Wr. Neustadt die Oberhand und sicherte sich den knappen 1:0-Sieg.

Mit diesem wichtigen Erfolg bleiben die Admiraner im Meisterschaftskampf der 2. Klasse Steinfeld. Trotz der widrigen Bedingungen und der starken Gegenwehr der Pottendorfer konnten sie die drei Punkte behalten und damit ihre Ambitionen untermauern. Die Partie endete schließlich nach 94 Minuten und einem packenden Spielverlauf.

2. Klasse Steinfeld: Admira Wr. Neustadt : Pottendorf - 1:0 (0:0)

46 Roman Pieler 1:0

