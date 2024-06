Dramatischer Heimsieg für die SG Ortmann/Oed-Waldegg II gegen ESV Wr. Neustadt

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:06

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg II konnte in einem spannenden Spiel die Gäste vom ESV Wr. Neustadt mit 4:2 besiegen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste, bei der sie mit 2:1 in Führung gingen, kämpfte sich die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zurück. David Kirchberger und Marco Eckenfellner sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg der SG Ortmann/Oed-Waldegg II. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel mit vielen Torchancen und spannenden Wendungen.

Erste Halbzeit: Starker Start der Gäste

Das Spiel begann mit einem Anstoß der Gäste in Rot, während die Hausherren in Grün spielten. Schon in der siebten Minute gelang es ESV Wr. Neustadt, in Führung zu gehen. David Markovic nutzte einen Fersen-Assist von Sebesta und versenkte den Ball im Tor. Die Gäste blieben weiter am Drücker und erhöhten in der 17. Minute durch David Göss auf 2:0. Göss blieb nach einem Traumpass in den Lauf cool vor dem Tor und schob ins kurze Eck ein.

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg II fand erst nach und nach ins Spiel und konnte in der 33. Minute durch Spielertrainer Günter Wöhrer den Anschlusstreffer erzielen. Nach einem Einwurf schlich sich Wöhrer nach vorne und schob ins lange Eck ein. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen hatten.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und Triumph

Die zweite Halbzeit begann mit einem verletzungsbedingten Zwischenfall, als der Torwart der SG Ortmann/Oed-Waldegg II behandelt werden musste. Doch die Heimelf ließ sich davon nicht beirren und drängte auf den Ausgleich. In der 62. Minute war es dann so weit: David Kirchberger traf aus 25 Metern ins linke Eck und stellte den 2:2-Ausgleich her.

In der Folgezeit entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. ESV Wr. Neustadt hatte in der 67. Minute eine Riesenchance, als ein weiter Einwurf von links die Latte streifte. Doch es waren die Hausherren, die in der 70. Minute erneut zuschlugen. Wieder war es David Kirchberger, der den Ball hoch in den 16er bekam, kontrollierte und seine Mannschaft mit einem Schuss hoch rechts in Führung brachte.

Der ESV Wr. Neustadt versuchte alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die SG Ortmann/Oed-Waldegg II zeigte sich nun defensiv stabil und ließ kaum noch etwas zu. In der 84. Minute fiel dann die Entscheidung: Marco Eckenfellner nutzte eine missglückte Klärungsaktion von Göss und vollendete kaltschnäutzig zum 4:2-Endstand.

Die Nachspielzeit verlief ereignislos, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel in der 93. Minute ab. Die Heimischen hatten es geschafft, nach einer unterlegenen ersten Halbzeit das Spiel zu drehen und sich mit einem versöhnlichen Ende einer durchwachsenen Saison von ihren Fans zu verabschieden.

2. Klasse Steinfeld: Ortmann/Oed-Waldegg II : HW Wr. Neustadt - 4:2 (1:2)

84 Marco Eckenfellner 4:2

70 David Kirchberger 3:2

62 David Kirchberger 2:2

33 Günter Wöhrer 1:2

17 David Göss 0:2

7 David Markovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.