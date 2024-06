SV Weikersdorf nach Unentschieden gegen Admira Wr. Neustadt Meister

Spielberichte

In einem packenden Match der 22. Runde der 2. Klasse Steinfeld trennten sich der SV Weikersdorf und Admira Wr. Neustadt mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel bot von Beginn an Spannung und Dramatik und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz eines frühen Rückstandes gelang es dem Sportverein Weikersdorf, sich durch ein Tor von Mario Ecker in der zweiten Halbzeit zurückzukämpfen und einen Punkt zu sichern.

Ein früher Rückstand für die Weikersdorfer

Kaum war das Spiel angepfiffen, legten die Admiraner einen Blitzstart hin. Bereits in der 8. Minute gelang Roman Pieler das 0:1 für Admira Wr. Neustadt. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des SV Weikersdorf keine Chance. Die Gäste hatten somit früh die Oberhand und setzten die Weikersdorfer unter Druck.

Die Weikersdorfer ließen sich jedoch nicht entmutigen und versuchten, schnell zum Ausgleich zu kommen. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei der SV Weikersdorf zunehmend mehr Ballbesitz verzeichnete. Die Abwehr der Admiraner hielt jedoch stand, und so ging es mit einem 0:1-Rückstand für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Der Kampfgeist der Weikersdorfer wird belohnt

Die zweite Halbzeit begann mit einer Verletzung eines Spielers der Admiraner, was das Spiel kurzzeitig unterbrach. Doch die Weikersdorfer kämpften weiter unermüdlich und wurden schließlich in der 66. Minute belohnt. Mario Ecker, der bereits in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen hatte, traf zum verdienten 1:1-Ausgleich. Ein sauberer Abschluss ins lange Eck ließ dem Torwart der Admiraner keine Chance und brachte die Heimfans zum Jubeln.

In den folgenden Minuten drängte der SV Weikersdorf auf den Führungstreffer, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Das Spiel wurde hitziger, und in der 90. Minute kam es zu einem entscheidenden Ereignis: Bence Bakos von Admira Wr. Neustadt sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Damit waren die Gäste in den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit in Unterzahl.

Meister 2024: SV Weikersdorf! Peter Senftl, Ticker-Reporter

Die Nachspielzeit betrug fünf Minuten, und die Spannung war greifbar. Die Weikersdorfer versuchten, die numerische Überlegenheit auszunutzen und noch den Siegtreffer zu erzielen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe gelang dies jedoch nicht, und das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Kurz vor dem Schlusspfiff war auf den Rängen des voll besetzten Stadions bereits eine positive Stimmung zu spüren, und der SV Weikersdorf durfte sich am Ende über einen hart erkämpften Punkt und den Titel freuen.

2. Klasse Steinfeld: Weikersdorf : Admira Wr. N. - 1:1 (0:1)

66 Mario Ecker 1:1

8 Roman Pieler 0:1

Details

