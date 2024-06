Schlusslicht entführt zum Saisonausklang Punkt aus Theresienfeld

Spielberichte

Zum Saisonausklang der 2. Klasse Steinfeld trennten sich der SC Theresienfeld und der ATSV Wöllersdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders die zweite Halbzeit, in der sämtliche Tore fielen, war intensiv und ungemein spannend. Das Schlusslicht hatte am Mittwochabend bereits die 15. Saisonniederlage vor Augen, ein später Treffer bescherte den Wöllersdorfern aber einen Punkt.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Theresienfeld startete in neongrünen Trikots und der ATSV in blauen Dressen. Bereits in der dritten Minute zeigten die Gäste ihren rasanten Spielstil, doch der erste Schuss auf das Tor kam von den Hausherren in der vierten Minute. Das Spiel begann ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Theresienfelder.

In der 18. Minute verzeichnete der SC seinen ersten Eckball, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Kurz darauf hatte Wöllersdorf eine gefährliche Freistoßsituation, die knapp am Kreuzeck vorbei ging – Glück für die Hausherren. Die Theresienfelder erhielten in der 25. Minute ebenfalls einen Freistoß zugesprochen, der jedoch ungenutzt blieb. Eine hundertprozentige Chance für die Heimischen ergab sich in der 37. Minute, doch Benjamin Hudurovic zögerte zu lange und vergab die Möglichkeit. Die erste Halbzeit endete torlos, wobei beide Mannschaften ihre Chancen hatten.

Theresienfeld dreht Spiel durch Doppelschlag - Gäste gleichen in Minute 88 aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen beide Teams unverändert aus den Kabinen. In der 54. Minute erhielt Theresienfeld einen Freistoß und es kam zu heftigen Diskussionen wegen eines vermeintlichen Handspiels. Doch auch diese Situation führte nicht zum ersehnten Tor. Es dauerte bis zur 59. Minute, bis der Nachzügler den ersten Treffer des Spiels erzielte. Otto Kovacs vollendete eine schöne Kombination und schob flach ins rechte Eck ein.

Nach diesem Treffer kam mehr Schwung ins Spiel. In der 79. Minute konnte der SC ausgleichen, als Volkan Sahin den Ball ins Netz beförderte. Nur eine Minute später gelang den Theresienfeldern erneut ein Treffer, diesmal durch Louis Polo, der die Wöllersdorfer Abwehr alt aussehen ließ und den Ball im Tor unterbrachte. Mit diesem Doppelschlag hatte der SC das Spiel gedreht.

Doch der Tabellenletzte gab nicht auf. In der 88. Minute nahm sich Kovacs ein Herz und hämmerte den Ball aus gut 20 Metern ins rechte obere Eck. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sorgten für eine ungemein spannende Begegnung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (18853 Bonuspunkte)

2. Klasse Steinfeld: Theresienfeld : Wöllersdorf - 2:2 (0:0)

88 Otto Benjamin Kovacs 2:2

80 Louis Locsan Polo 2:1

79 Volkan Sahin 1:1

59 Otto Benjamin Kovacs 0:1

