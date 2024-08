5:1! SV Winzendorf fertigt Lichtenwörth ab

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:03

Der SV Winzendorf zeigte im Heimspiel gegen den SC Lichtenwörth eine starke Leistung und gewann am Ende deutlich mit 5:1. Die Partie, die im Rahmen der 1. Runde der 2. Klasse Steinfeld stattfand, begann ausgeglichen, doch in der zweiten Halbzeit dominierten die Winzendorfer das Spielgeschehen klar. Ein regelrechtes Torfestival in den zweiten 45 Minuten führte zu einem überzeugenden Sieg für den Sportverein Winzendorf.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem energischen Auftakt beider Mannschaften. In der 30. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer. Ahmed Elshazli erzielte das 1:0 für den SV Winzendorf und brachte seine Mannschaft in Führung. Drei Minuten später antworteten die Gäste aus Lichtenwörth jedoch prompt. Michael Bayer erzielte das 1:1, was den zwischenzeitlichen Ausgleich bedeutete.

Beide Mannschaften kämpften weiterhin intensiv um die Führung, doch bis zur Halbzeitpause fielen keine weiteren Tore. Der Halbzeitstand von 1:1 spiegelte das ausgeglichene Kräfteverhältnis der ersten 45 Minuten wider. Die Zuschauer sahen ein spannendes und umkämpftes Spiel, bei dem beide Teams Chancen hatten, die Führung zu übernehmen.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Winzendorfer deutlich stärker aus der Kabine. In der 57. Minute brachte Martin Barat Winzendorf mit einem präzisen Schuss erneut in Führung. Der Treffer zum 2:1 markierte den Beginn einer dominanten zweiten Halbzeit für die Heimmannschaft.

Nur sechs Minuten später erhöhte Florian Breimaier auf 3:1. Mit diesem Tor zogen die Gastgeber weiter davon und setzten die Lichtenwörther stark unter Druck. Der SC konnte dem immer intensiveren Angriffsspiel der Winzendorfer wenig entgegensetzen.

In der Schlussphase machte der SV Winzendorf schließlich alles klar. Florian Flechl erzielte in der 90. Minute das 4:1, was den Sieg endgültig sicherte. Doch die Winzendorfer hatten noch nicht genug. Nur eine Minute später köpfte Adam Scibrany nach einer Ecke zum 5:1 ein. Dieses Tor setzte den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung des SV Winzendorf.

Nach 93 Minuten endete das Spiel mit einem klaren 5:1-Sieg für den Sportverein Winzendorf. Die Lichtenwörther konnten den Gastgebern in der zweiten Halbzeit nichts entgegensetzen und mussten sich deutlich geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manfred Maier (760 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manfred Maier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.