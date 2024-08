SVg. Pottendorf gewinnt in der ersten Runde gegen SV Zillingdorf mit 3:0

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 15:26

Die SVg. Pottendorf hat in der ersten Runde der 2. Klasse Steinfeld ein starkes Zeichen gesetzt und den Absteiger aus der 1. Klasse Süd, den SV Zillingdorf, vor rund 130 Zuschauern, deutlich mit 3:0 besiegt. Bereits in der ersten Halbzeit machten die Pottendorfer alles klar und führten zur Pause verdient mit 3:0. Trotz einiger guter Chancen im zweiten Durchgang blieb es beim Pausenstand.

Blitzstart und klare Führung zur Halbzeit

Die Partie zwischen der SVg. Pottendorf und dem SV Zillingdorf begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der achten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Norbert Toth setzte sich auf der Seite durch und spielte einen präzisen Stanglpass, den Mehmet Ciftcisoy mühelos zum 1:0 vollendete. Die frühe Führung beflügelte die Pottendorfer, die fortan die Kontrolle über das Spiel hatten.

In der 29. Minute war es Anton Geljic, der nach einer Ecke per Kopf traf. Der Ball prallte von der Stange zurück und wurde vom Schiedsrichter Stevan Radenkovic über der Linie gesehen. Damit stand es 2:0 für die Gastgeber.

Die Gäste aus Zillingdorf kamen kaum zur Entfaltung. Zwar versuchte Mosonyi in der 32. Minute sein Glück mit einem Distanzschuss, doch Pottendorfs Keeper Papak parierte den abgefälschten Ball nur mit Mühe. Doch die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten kurz vor der Halbzeitpause auf 3:0. Toni Saric schloss einen sehenswerten Doppelpass mit Norbert Toth mit einem Lupfer aus dem Fußgelenk ab. Zillingdorfs Torhüter Kubik hatte bei diesem Kunstschuss keine Chance.

Unverändertes Bild in der zweiten Halbzeit

Die Pottendorfer blieben gefährlich und hätten in der 64. Minute beinahe das 4:0 erzielt. Saric, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, spielte im 2 gegen 1 mit dem Torhüter einen Querpass, der jedoch nicht verwertet werden konnte. Damit blieb es bei der komfortablen Führung.

Die restliche Spielzeit verlief ohne große Höhepunkte. Die Sportvereinigung Pottendorf verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Der SV Zillingdorf fand keine Mittel, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Als der Schiedsrichter Stevan Radenkovic die Partie abpfiff, stand ein hochverdienter 3:0-Sieg für die SVg. Pottendorf zu Buche. Die Gastgeber starteten somit perfekt in die neue Saison der 2. Klasse Steinfeld, während der SV Zillingdorf als Absteiger aus der 1. Klasse Süd noch einiges an Arbeit vor sich hat, um sich in der neuen Liga zu behaupten.

2. Klasse Steinfeld: Pottendorf : Zillingdorf - 3:0 (3:0)

43 Toni Saric 3:0

29 Anton Geljic 2:0

8 Mehmet Ciftcisoy 1:0

