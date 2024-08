USC Wampersdorf feiert spektakulären 4:3-Sieg gegen Lanzenkirchen

Spielberichte

Der USC Wampersdorf hat in der 2. Klasse Steinfeld einen aufregenden Saisonstart hingelegt und sich in einer packenden Partie mit 4:3 gegen den SC Lanzenkirchen durchgesetzt. Nach einer dominanten ersten Halbzeit, in der die Wampersdorfer eine 3:0-Führung erspielen konnten, kamen die Lanzenkirchner in der zweiten Hälfte stark zurück, schafften es jedoch nicht, das Spiel zu drehen.

Wampersdorf mit komfortabler 3:0-Führung

Das Spiel begann mit einem energischen Auftakt der Hausherren, die bereits in den ersten Minuten klar machten, dass sie die Punkte zu Hause behalten wollten. Nach einem ersten Eckball für die Gäste in der 15. Minute war es Dominik Erben, der in der 18. Minute per Elfmeter die 1:0-Führung für den Union Sportclub Wampersdorf erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Camison auf 2:0, indem er den Ball geschickt halbhoch im Tor der Lanzenkirchner unterbrachte.

Die Wampersdorfer ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus und zeigten weiterhin ein starkes Spiel. In der 37. Minute war es erneut Erben, der mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern das 3:0 markierte. Bis zur Halbzeitpause konnte Lanzenkirchen keine nennenswerten Chancen herausspielen, sodass die verdiente Führung der Gastgeber bestehen blieb.

Unbelohnte Aufholjagd der Gäste

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Lanzenkirchen. Kaum angepfiffen, schnappte sich Marco Schmidt den Ball und traf zum 3:1 in der 46. Minute. Dieser frühe Treffer nach der Pause schien die Lanzenkirchner zu beflügeln, denn nur wenig später hatte Nesar Pireci eine weitere große Chance, die jedoch vom Wampersdorfer Schlussmann vereitelt wurde.

Die Lanzenkirchner blieben weiterhin gefährlich und konnten in der 72. Minute erneut verkürzen. Marcel Terpe nahm sich ein Herz und zog aus gut 35 Metern ab, wobei er den Ball unhaltbar ins linke Eck schoss. Mit dem 3:2 schien das Spiel wieder offen, doch die Wampersdorfer zeigten sich unbeeindruckt. Camison stellte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Er überraschte die Lanzenkirchner Defensive, indem er von rechts abzog und halbhoch traf.

Trotz des erneuten Rückschlags gaben die Lanzenkirchner nicht auf. Patrick Rebitschek sorgte in der 82. Minute mit einem Kopfballtreffer für den 4:3-Anschlusstreffer. Die letzten Minuten waren von intensiven Bemühungen der Gäste geprägt, doch die Wampersdorfer verteidigten ihre Führung mit großem Einsatz. Nach 89 Minuten wurde eine Nachspielzeit von vier Minuten angezeigt, doch auch diese reichte den Lanzenkirchnern nicht, um den Ausgleich zu erzielen.

Mit dem Schlusspfiff endete ein dramatisches Spiel, das den Zuschauern alles bot, was Fußball spannend macht. Der USC Wampersdorf sicherte sich somit die ersten drei Punkte in der neuen Saison und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (20233 Bonuspunkte)

2. Klasse Steinfeld: Wampersdorf : Lanzenkirchen - 4:3 (3:0)

82 Patrick Rebitschek 4:3

77 Daniel Camison 4:2

72 Marcel Terpe 3:2

46 Marco Schmidt 3:1

37 Dominik Erben 3:0

20 Daniel Camison 2:0

18 Dominik Erben 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.