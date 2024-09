Spannendes Remis zwischen SVg. Pottendorf und ESV HW Wr. Neustadt

Spielberichte

Die Partie zwischen der SVg. Pottendorf und dem ESV HW Wr. Neustadt endete, vor etwa 90 Zuschauern, mit einem spannenden 1:1-Unentschieden. Während die Gäste in der ersten Halbzeit Vorteile hatten, gelang den Gastgebern in der zweiten Hälfte der Ausgleich. Beide Mannschaften hatten mehrfach die Gelegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden, scheiterten jedoch entweder an den Torhütern oder am eigenen Abschluss. Insgesamt bot die Begegnung eine Menge Spannung und einige sehenswerte Szenen.

Führung für ESV HW Wr. Neustadt

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass beide Mannschaften gewillt waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Wirklich nennenswerte Aktionen blieben den Zuschauern aber verwehrt.

In der 35. Minute schlug dann der ESV HW Wr. Neustadt zu. Lukas Ivanovic brachte die Gäste mit einem wunderschönen Tor in Führung. Pottendorfs Torwart hatte keine Chance, den präzisen Schuss zu parieren. Mit diesem Tor im Rücken kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen weiter. Das Team aus Wiener Neustadt ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Ausgleich der Pottendorfer

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Die Sportvereinigung Pottendorf kam deutlich energischer aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute konnten sie den Ausgleich erzielen. Alexander Kukolja vollendete einen gut herausgespielten Angriff und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

In der Folge entwickelte sich ein spannendes Duell. Die Pottendorfer hatten in der 52. Minute die nächste große Chance, als Parlov einen Volley nach einer Ecke nur knapp am Tor vorbeisetzte. Wenige Minuten später, in der 58. Minute, zeigte der Keeper des ESV HW Wr. Neustadt, David Puhr, sein Können. In einem 1:1-Duell bewahrte er seine Mannschaft vor einem Rückstand.

In der Folge hatten die Heimischen einige gute Möglichkeiten. In der 82. Minute parierte Torwart Puhr einen Abschluss von Saric sensationell und verhinderte so die Führung für die Gastgeber. Die Pottendorfer erhöhten den Druck und hatten in der 88. Minute die Chance auf den zweiten Treffer, konnten jedoch den Ball nicht im Netz unterbringen.

Schließlich endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten ihre starken Phasen und gute Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Zuschauer sahen eine packende Partie mit vielen Höhepunkten und einem Punkt für jedes Team.

2. Klasse Steinfeld: Pottendorf : HW Wr. Neustadt - 1:1 (0:1)

47 Alexander Kukolja 1:1

35 Lukas Ivanovic 0:1

