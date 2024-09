SC Piesting feiert in Sieben-Tore-Spektakel ersten Saisonsieg

Spielberichte

Ein spannendes und hochdramatisches Spiel erlebten am Mittwochabend die Zuschauer in der Arena des SC Piesting, als der Sportclub Piesting die SG Ortmann/Oed-Waldegg II in der 3. Runde der 2. Klasse Steinfeld empfing. Trotz einer starken ersten Halbzeit der Gäste, in der sie die Führung übernahmen, gelang es den Gastgebern, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen, letztlich mit 4:3 als Sieger vom Platz zu gehen und den ersten Saison-Dreier einzufahren.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Von Beginn an präsentierte sich die SG Ortmann/Oed-Waldegg stark und dominierte die ersten Spielminuten. In der 23. Minute wurden die Gäste für ihren Einsatz belohnt: Patrik Marchhart traf nach einer Vorlage von David Suingiu mit der Ferse aus elf Metern ins rechte Eck und erzielte das 0:1. Der SC Piesting schien zunächst Schwierigkeiten zu haben, ins Spiel zu finden. Die SG schien das Spiel zu dominieren und Piesting kam kaum zu Möglichkeiten.

In der 44. Minute jedoch nutzte Stefan Hauer einen Fehler der Gäste und schob den Ball zum 1:1-Ausgleich ins leere Tor. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause, die beide Mannschaften ohne Wechsel verließen.

Torreiche zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. In der 67. Minute brachte Seydi Kurt den SC Piesting nach einer Flanke von Julian Kornfeind mit einem Kopfball ins rechte Kreuzeck mit 2:1 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Thomas Tatzber per Kopf nach einer Ecke von links auf 3:1 für die Gastgeber.

Der SC Piesting zeigte sich nun spielbestimmend und setzte nach. In der 78. Minute war es erneut Seydi Kurt, der nach einem langen Ball allein auf das Tor zulief, SG-Torwart David Roth überhob und zum 4:1 ins leere Tor einschob.

Doch Ortmann/Oed-Waldegg gab sich nicht geschlagen. In der 80. Minute erzielte David Suingiu mit einem präzisen Freistoß aus über 20 Metern ins lange Eck das 4:2. Nur sechs Minuten später kam es zu einem weiteren Treffer für die Gäste: Thomas Suingiu nutzte einen Fehler eines SC-Verteidigers und lupfte den Ball von der Strafraumgrenze zum 4:3 ins Tor.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne. In der 90. Minute gelang der SG beinahe der Ausgleich, als ein Weitschuss an allen vorbei ging und ein Piestinger Verteidiger für seinen bereits geschlagenen Torwart, Mario Frank, auf der Linie klären musste.

Nach 95 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen, aber aufgrund der 2. Halbzeit verdienten 4:3-Sieg für den SC Piesting der damit ihre ersten 3 Punkte einfuhr. Die Gäste hingegen haben es verpasst - zumindest bis Freitag - die Tabellenspitze in der 2. Klasse Steinfeld zu übernehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (33430 Bonuspunkte)

2. Klasse Steinfeld: Piesting : Ortmann/Oed-Waldegg II - 4:3 (1:1)

86 Thomas Suingiu 4:3

80 David Suingiu 4:2

78 Seydi Kurt 4:1

72 Thomas Tatzber 3:1

67 Seydi Kurt 2:1

44 Stefan Hauer 1:1

23 Patrik Marchhart 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.