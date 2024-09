Spannung bis zur letzten Minute: SV Bad Erlach triumphiert über SVg. Pottendorf

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 17:45

In einer packenden Partie der 2. Klasse Steinfeld (NÖ) setzte sich der SV Bad Erlach, vor knapp 200 Zuschauern, mit 3:1 gegen die SVg. Pottendorf durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Erlacher eindrucksvoll ihre Stärke und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Die Pottendorfer konnten ihren anfänglichen Vorsprung nicht halten und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz. Bereits in den ersten Minuten setzte Pottendorf die ersten Akzente, als sie energisch in die Partie starteten und gleich zwei Abschlüsse verbuchen konnten. Auf der Gegenseite hatte der SV Bad Erlach in der fünften Minute den ersten gefährlichen Angriff, jedoch fand der Stanglpass keinen Abnehmer. Pottendorfs Ciftcisoy sorgte in der sechsten Minute für einen guten Abschluss, den der Erlacher Torhüter nur mit Mühe abwehren konnte.

Nach einer intensiven Anfangsphase ohne zählbaren Erfolg fiel in der 25. Minute das erste Tor des Spiels. Alexander Kukolja von der SVg. Pottendorf verwertete eine kuriose Vorlage von Ciftcisoy, dessen abgefälschter Schuss als Bogenlampe an die Stange prallte. Kukolja musste nur noch einschieben und die Pottendorfer gingen mit 1:0 in Führung.

Der SV Bad Erlach erhöhte daraufhin den Druck und erspielte sich in der 34. Minute eine gute Möglichkeit nach einem schnell angespielten Freistoß, doch der Schuss aus 14 Metern ging über den Kasten von Papak. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 0:1, auch wenn die Erlacher weiterhin vehement auf den Ausgleich drängten.

Bad Erlach dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den SV Bad Erlach. Bereits in der 50. Minute hatte Wurglitsch eine große Chance, als er alleine vor Papak auftauchte, aber sein Versuch ging knapp über das Tor. Doch in der 52. Minute zahlten sich die Bemühungen der Erlacher aus: Nico Karner glich mit einem präzisen Schuss vom rechten 16er-Eck zum 1:1 aus.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und ausgeglichen. In der 63. Minute, gelang den Erlachern der Führungstreffer. Leuchtmann setzte sich sehr stark gegen drei Gegenspieler durch und seine Flanke fand Alexander Kriegler, der zum 2:1 einschob.

In der Schlussphase war Pottendorf bemüht, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des SV Bad Erlach stand stabil. In der 92. Minute setzte Markus Wurglitsch den Schlusspunkt, als er einen 40-Meter-Ball perfekt annahm und mit seinem zweiten Kontakt zum 3:1-Endstand vollendete. Dieses Tor war nicht nur technisch hervorragend gemacht, sondern besiegelte auch den verdienten Sieg des Sportvereins Bad Erlach.

Mit diesem Erfolg bleibt der SV Bad Erlach weiter in der Spitzengruppe der 2. Klasse Steinfeld und untermauert seine Ambitionen, während die SVg. Pottendorf trotz einer starken Leistung und einem hart umkämpften Spiel ohne Punkte nach Hause fahren muss.

2. Klasse Steinfeld: Bad Erlach : Pottendorf - 3:1 (0:1)

92 Markus Wurglitsch 3:1

63 Alexander Kriegler 2:1

52 Nico Karner 1:1

25 Alexander Kukolja 0:1

Details

