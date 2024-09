SC Lanzenkirchen siegt gegen SC Lichtenwörth mit 3:0

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 13:16

In einem packenden Spiel der 3. Runde der 2. Klasse Steinfeld setzte sich der SC Lanzenkirchen souverän gegen den SC Lichtenwörth durch. Vor zirka 100 Zuschauern gelang es den Lanzenkirchnern, mit einer starken Offensivleistung und einer soliden Abwehrarbeit einen verdienten 3:0-Sieg einzufahren. Lichtenwörth fand hingegen zu keiner Zeit richtig ins Spiel und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Früher Ausschluss ebnet Heimsieg

Das Spiel begann unter denkbar ungünstigen Vorzeichen für die Gäste aus Lichtenwörth. Bereits in der 10. Minute musste Franz Schappelwein nach einer Tätlichkeit mit der roten Karte vom Platz. Der Sportclub Lichtenwörth war fortan nur noch zu zehnt und sah sich einer stark aufspielenden Heimmannschaft gegenüber.

Nur 12 Minuten später nutzte Lanzenkirchen die numerische Überlegenheit erstmals aus. Nach einem Ballverlust der Lichtenwörther in der gegnerischen Hälfte schalteten die Lanzenkirchner blitzschnell um. Baran Tiskaya schloss einen schön herausgespielten Konter in der 22. Minute gekonnt ab und erzielte das 1:0 für den Sportclub Lanzenkirchen. Lichtenwörth fand kaum Mittel gegen die druckvolle Spielweise der Gastgeber.

In der 30. Minute folgte der nächste Rückschlag für die Gäste. Ein eigener Einwurf wurde den Lichtenwörthern zum Verhängnis, als sie den Ball nicht gut klären konnten. Aleksandar Stojiljkovic nutzte die Chance, machte einen Haken und versenkte den Ball mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck zum 2:0. Die Lanzenkirchner gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Lanzenkirchen lässt nichts anbrennen

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Lanzenkirchen kontrollierte weiterhin das Geschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 62. Minute sorgte Leo Wolf mit dem 3:0 endgültig für die Entscheidung. Er fing einen Ballverlust der Lichtenwörther im Vorwärtsgang ab und schob den Ball flach ins linke Eck. Ein weiterer Treffer war den Lanzenkirchnern in dieser Partie jedoch nicht vergönnt.

Nach über 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 3:0. Die Lanzenkirchner konnten sich über einen verdienten Sieg freuen, während Lichtenwörth an diesem Tag chancenlos blieb. Dieser Erfolg wird dem Sportclub Lanzenkirchen in der Tabelle der 2. Klasse Steinfeld sicherlich weiterhelfen und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.

2. Klasse Steinfeld: Lanzenkirchen : Lichtenwörth - 3:0 (2:0)

62 Leo Wolf 3:0

30 Aleksandar Stojiljkovic 2:0

22 Baran Tiskaya 1:0

