USC Wampersdorf feiert in Torspektakel in letzter Minute 4:3-Sieg

In einem aufregenden Match der 2. Klasse Steinfeld traf der USC Wampersdorf auf den SV Admira Wr. Neustadt. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz, was zu einem hochspannenden Spiel führte. Die Zuschauer erlebten zahlreiche Tore, ehe Wampersdorf das Spiel in letzter Minute für sich entscheiden konnte.

Wampersdorf dominiert

Schon früh im Spiel gab es die erste große Chance für die Wampersdorfer, als Lukas Erben in der sechsten Minute knapp scheiterte. Die Neustädter verteidigten gut und warteten auf Kontermöglichkeiten, doch die Abwehr der Wampersdorfer blieb wachsam. In der 28. Minute musste Dominik Erben aufgrund einer Verletzung das Feld verlassen, ein harter Schlag für die Gastgeber.

Die erste wirkliche Gefahr für das Tor der Gäste kam durch einen Eckball, der jedoch weit übers Ziel hinausging. In der 43. Minute brach dann das Eis: Lukas Erben legte vorbildlich auf und Nicolas Schilcher schob flach zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Erben selbst auf 2:0, indem er den Ball nach einem Solo über den Tormann lupfte. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in letzter Minute

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Patrik Plotar verkürzte in der 49. Minute per Freistoß auf 2:1. Die Admiraner wirkten nach diesem Treffer wie ausgewechselt und erhöhten den Druck auf die Gastgeber. In der 54. Minute gelang Patrik Plotar nach einem Fehler der Wampersdorfer Verteidigung und des Tormanns der Ausgleich zum 2:2.

Die Wampersdorfer antworteten jedoch prompt. In der 67. Minute schickte Nicolas Schilcher den Ball mit einem Traumpass zu Lukas Erben, der das Leder zum 3:2 im Tor versenkte. Doch die Gäste gaben nicht auf. In der 83. Minute bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, den erneut Patrik Plotar sicher zum 3:3 verwandelte.

Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, ehe in der 90. Minute David Swoboda aus einem Freistoß den Ball direkt ins Tor zirkeln konnte und so den 4:3-Sieg für den USC Wampersdorf sicherte. Die Wampersdorfer feierten diesen Last-Minute-Sieg ausgelassen, während die Gäste aus Wr. Neustadt enttäuscht den Platz verließen.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 4:3 für den USC Wampersdorf, der sich mit diesem Sieg auf den ersten Tabellenplatz schieben konnte. Die Zuschauer erlebten ein packendes Fußballspiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (21333 Bonuspunkte)

2. Klasse Steinfeld: Wampersdorf : Admira Wr. N. - 4:3 (2:0)

93 David Swoboda 4:3

80 Patrik Plotar 3:3

65 Lukas Erben 3:2

53 Eigentor durch Benjamin Basche 2:2

48 Patrik Plotar 2:1

47 Lukas Erben 2:0

43 Nicolas Schilcher 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.