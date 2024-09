3:2! SV Bad Erlach siegt spät bei dezimiertem ESV HW Wr. Neustadt

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung in der 4. Runde der 2. Klasse Steinfeld setzte sich der SV Bad Erlach mit 3:2 beim ESV HW Wr. Neustadt durch. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel, das bis zur letzten Minute hochspannend blieb. Nach einer zweimaligen Führung der Gastgeber kämpften sich die Gäste zwei mal zurück und entschieden das Spiel in der Nachspielzeit für sich.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits in der vierten Minute gingen die Gastgeber durch Lukas Ivanovic in Führung. Nach einer Vorlage von Christoph Lauer traf Ivanovic von rechts im Strafraum per Flachschuss ins lange Eck. Die Freude der Heim-Fans währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später gelang Markus Wurglitsch der schnelle Ausgleich für den SV Bad Erlach. Er traf von links im Strafraum ins rechte Eck und brachte somit den 1:1-Ausgleich.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen beide Teams zu Chancen. Wr. Neustadt und Bad Erlach scheiterten jedoch entweder an den gut aufgelegten Torhütern oder am eigenen Abschlusspech, wie zum Beispiel Markus Wurglitsch mit einem direkten Freistoß in der 33. Minute, der von der Stange zurück ins Spielfeld prallte. Ein weiteres Tor wollte in der ersten Hälfte jedoch nicht fallen, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause ging.

Spannende zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann unverändert, beide Teams kehrten ohne Wechsel auf den Platz zurück. Das Spiel blieb intensiv und beide Mannschaften suchten nach der Führung. In der 58. Minute ging der ESV erneut in Führung. Alexander Gruber legte den Ball mustergültig zurück auf Kevin Senft, der direkt ins rechte Eck traf und so das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Doch der Jubel währte nicht lange. Wenige Minuten später erhielt Bad Erlach einen Elfmeter, den Markus Wurglitsch sicher zum 2:2 verwandelte.

Die Partie nahm an Dramatik zu, insbesondere nachdem Wr. Neustadt ab der 67. Minute in Unterzahl agieren musste. Christoph Lauer sah die Gelb-Rote Karte für Kritik. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der SV Bad Erlach zunächst kein Kapital daraus schlagen. Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt, so verfehlte beispielsweise Jakob Krenn in der 86. Minute knapp das Tor der Gastgeber.

Dramatische Schlussphase - Man of the Match sorgt für die Entscheidung

In der 92. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Nach einer flachen Hereingabe von links staubte Markus Wurglitsch an der zweiten Stange völlig allein gelassen aus kurzer Distanz ab und erzielte mit seinem dritten Tor den 3:2-Siegtreffer für den SV Bad Erlach. Die Gastgeber versuchten in der siebenminütigen Nachspielzeit noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, scheiterten jedoch an der Defensive der Gäste und deren Torhüter Patrick Janecek.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Bad Erlach wichtige Punkte und setzte sich in einem packenden Duell gegen den ESV Wr. Neustadt durch. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde offen blieb. Die Gäste übernehmen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der 2. Klasse Steinfeld. ESV HW Wr Neustadt kann stolz auf seine Leistung sein, wäre doch zumindest ein Punkt hoch verdient gewesen.

Aufstellungen:

HW Wr. Neustadt:

Max Skobek (60. David Puhr), Thomas Stangl, Nicolas Perg (60. David Markovic), Alexander Gruber (89. Mario Modad), Stefan Sebesta (K), Kevin Senft (79. Paul Glaser), Lukas Ivanovic (89. Gilson Miguel Butschek), Burak Duran, Yusuf Yilmaz, Christoph Lauer, David Allraun

Ersatzspieler: David Puhr, Mario Modad, Paul Glaser, Gilson Miguel Butschek, David Markovic, Emir-Han Güzel

Trainer: BEd Mario Modad

Bad Erlach:

Patrick Janecek - Filip Alilovic, Christopher Zwischitz, Markus Wostry, Emil Breitsching - Bernd Besenlehner (K), Dennis Leuchtmann, Nico Karner, Patrick Gritsch (86. Samuel Manninger), Jakob Krenn - Markus Wurglitsch

Ersatzspieler: Jonas Graf, Samuel Manninger, Johann Houszka, Fabian Lappinger, Philipp Fuchs, Florian Simader

Trainer: Karl Rupprecht

Gelbe Karten:

Christoph Lauer (34. Unsportl.) bzw. Emil Breitsching (24. Foul), Markus Wostry (38. Foul), Nico Karner (74. Foul)

Gelb-Rote Karte:

Christoph Lauer (67. Kritik)

Wiener Neustadt, 120 Zuseher.

2. Klasse Steinfeld: HW Wr. Neustadt : Bad Erlach - 2:3 (1:1)

92 Markus Wurglitsch 2:3

63 Markus Wurglitsch 2:2

58 Kevin Senft 2:1

8 Markus Wurglitsch 1:1

4 Lukas Ivanovic 1:0

