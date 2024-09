Spannendes Unentschieden zwischen SC Piesting und ESV HW Wr. Neustadt

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:20

Ein spannendes Duell zwischen dem SC Piesting und dem ESV HW Wr. Neustadt endete mit einem 3:3-Unentschieden. In der 5. Runde der 2. Klasse Steinfeld lieferten sich beide Teams ein packendes Spiel, das den zirka 100 Zuschauern zahlreiche Tore und Wendungen bot. Der Sportclub Piesting konnte nach einem Rückstand von zwei Toren noch einen Punkt retten, dank einer beeindruckenden Leistung in der zweiten Halbzeit.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der 16. Minute konnten die Gäste aus Wiener Neustadt das erste Mal jubeln. Kevin Senft brachte den ESV HW Wr. Neustadt mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Piestinger hatten in der Folgezeit Schwierigkeiten, sich gegen die kompakte Defensive der Gäste durchzusetzen. Trotz einiger Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause zu erzielen. Somit gingen beide Teams mit einem 0:1 in die Kabinen.

Tore en masse in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Piestinger motiviert zurück auf den Platz und suchten energisch nach dem Ausgleich. Dies zahlte sich bereits in der 53. Minute aus, als Julian Kornfeind das 1:1 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später schlug Kevin Senft erneut zu und brachte den Eisenbahnersportverein HW Wr. Neustadt wieder in Führung. In der 64. Minute baute Senft mit seinem dritten Tor den Vorsprung der Gäste sogar auf 1:3 aus.

Doch der SC Piesting gab nicht auf und zeigte große Moral. In der 68. Minute verkürzte Stefan Hauer auf 2:3 und brachte damit die Spannung zurück ins Spiel. Die Piestinger drängten nun auf den Ausgleich und wurden in der 79. Minute belohnt. Erneut war es Stefan Hauer, der den Ball im Netz unterbrachte und damit das 3:3 erzielte. Dieses Tor sicherte dem SC Piesting einen wertvollen Punkt und krönte eine spannende Aufholjagd.

Das Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten starke Leistungen und sorgten für ein unterhaltsames Fußballspiel. Die Zuschauer konnten sich über sechs Tore und eine packende Partie freuen, in der der SC Piesting einen Rückstand von zwei Toren wettmachen konnte und der ESV HW Wr. Neustadt trotz einer guten Leistung den Sieg aus der Hand gab.

2. Klasse Steinfeld: Piesting : HW Wr. Neustadt - 3:3 (0:1)

79 Stefan Hauer 3:3

68 Stefan Hauer 2:3

64 Kevin Senft 1:3

57 Kevin Senft 1:2

53 Julian Kornfeind 1:1

16 Kevin Senft 0:1

