Spektakel in der 2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth bezwingt Admira Wr. Neustadt mit 5:4

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 14:19

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Steinfeld setzte sich der SC Lichtenwörth mit 5:4 gegen den SV Admira Wr. Neustadt durch. Die zirka 100 Zuschauer erlebten neun Tore, zwei Platzverweise und zahlreiche Wendungen. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte das Spiel höchste Dramatik, als der SC Lichtenwörth den Siegtreffer erzielte. Hier der ausführliche Bericht zu diesem spannenden Fußballkrimi.

Frühe Führung und Ausgleich

Bereits in der zehnten Minute konnte der Sportclub Lichtenwörth den ersten Akzent setzen. Antunel Marijanovic nutzte eine Unachtsamkeit der Admiraner und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der 18. Minute schlug der SV Admira Wr. Neustadt zurück. Peter Darazs traf aus einem Elfmeter und glich zum 1:1 aus.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams Chancen kreierten. In der 39. Minute belohnte sich der SC Lichtenwörth für seine Bemühungen. Alexander Blümel war zur Stelle und stellte die Führung der Lichtenwörther wieder her. Kurz vor der Halbzeitpause gab es dann den ersten Dämpfer für den Sportclub: Marvin Tschirk sah in der 44. Minute die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Trotz dieser Unterzahl gingen die Lichtenwörther mit einer 2:1-Führung in die Kabine.

Aufholjagd und Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Innerhalb von fünf Minuten konnte der SV Admira Wr. Neustadt das Spiel drehen. Patrik Plotar markierte in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2, und nur fünf Minuten später brachte Fatlum Laiq die Gäste mit seinem Treffer zum 2:3 erstmals in Führung.

Doch der SC Lichtenwörth zeigte Moral und antwortete prompt. In der 61. Minute war es Andreas Stingl, der den erneuten Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später schlug Fatlum Laiq erneut zu und brachte die Admiraner mit 3:4 in Führung.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Michael Bayer in der 78. Minute den abermaligen Ausgleich für die Lichtenwörther erzielte. In der 85. Minute musste der SV Admira Wr. Neustadt einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nino Prugger sah die Rote Karte und die Gäste mussten die letzten Minuten ebenfalls in Unterzahl bestreiten. Kurz darauf schlug der SC Lichtenwörth erneut zu. Andreas Stingl erzielte in der 85. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und brachte die Gastgeber mit 5:4 in Führung.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit versuchten die Admiraner noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SC Lichtenwörth stand sicher und verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff in der 96. Minute.

Damit endete ein spektakuläres Spiel, das den Zuschauern neun Tore und zahlreiche spannende Momente bot. Der SC Lichtenwörth sicherte sich die ersten Punkte der Saison und kann durch diesen Sieg positiv in die nächsten Begegnungen blicken.

2. Klasse Steinfeld: Lichtenwörth : Admira Wr. N. - 5:4 (2:1)

85 Andreas Stingl 5:4

78 Michael Bayer 4:4

62 Fatlum Laiq 3:4

61 Andreas Stingl 3:3

59 Fatlum Laiq 2:3

54 Patrik Plotar 2:2

39 Alexander Blümel 2:1

18 Peter Darazs 1:1

10 Antunel Marijanovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.