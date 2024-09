Überlegener Sieg für SC Lanzenkirchen gegen ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 14:42

Ein beeindruckendes Spiel lieferte der Sportclub Lanzenkirchen, vor zirka 70 Zuschauern, gegen den ATSV Wöllersdorf in der 5. Runde der 2. Klasse Steinfeld (NÖ) ab. Bereits zur Halbzeit führte Lanzenkirchen mit 4:0 und ließ den Wöllersdorfern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Trotz des Ehrentreffers in der zweiten Hälfte war der Vorsprung zu groß, sodass die Partie mit einem deutlichen 5:1 für die Lanzenkirchner endete.

Blitzstart für Lanzenkirchen

Schon in der ersten Minute des Spiels sorgte Baran Tiskaya für den ersten Höhepunkt, als er den Ball zum 1:0 für den Sportclub Lanzenkirchen ins Netz beförderte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das gesamte Spiel und gab den Lanzenkirchnern den nötigen Rückenwind.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Lanzenkirchen das Spielgeschehen. In der 35. Minute erhöhte Aleksandar Stojiljkovic mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Nur acht Minuten später legte Nesar Pireci nach und brachte den Ball zum 3:0 im Tor der Wöllersdorfer unter.

Der Höhepunkt der ersten Halbzeit kam in der 45. Minute, als Leo Wolf den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Damit war bereits zur Halbzeitpause eine Vorentscheidung gefallen und Lanzenkirchen ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine.

Wöllersdorf verkürzt, Lanzenkirchen setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause bemühte sich der Arbeiter Turn- und Sportverein Wöllersdorf, ins Spiel zurückzufinden. In der 61. Minute erzielte Adama Saidy den Ehrentreffer zum 4:1 und gab seinem Team zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Zwei Minuten danach kassierte Ahmed Coskun nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, somit waren die Gastgeber nur noch mit 10 Mann am Platz.

Doch Lanzenkirchen ließ sich davon nicht beeindrucken und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Baran Tiskaya, der bereits das erste Tor des Spiels erzielt hatte, traf in der 77. Minute erneut und markierte das 5:1, womit er den Endstand besiegelte. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, musste auch Marco Schmidt das Spielfeld verlassen. Er bekam innerhalb einer Minute zwei gelbe Karten. Somit beendeten die Gastgeber die Partie mit neun Spielern.

Das Match endete nach gut 95 gespielten Minuten. Der Schlusspfiff besiegelte einen hochverdienten Sieg für die Lanzenkirchner, die mit ihrer Leistung in allen Belangen überzeugten.

Mit diesem souveränen 5:1-Erfolg gegen die Wöllersdorfer setzt Lanzenkirchen ein klares Zeichen in der 2. Klasse Steinfeld und untermauert seine Ambitionen für die laufende Saison. Der beeindruckende Auftritt in diesem Spiel wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Steinfeld: Lanzenkirchen : Wöllersdorf - 5:1 (4:0)

77 Baran Tiskaya 5:1

61 Adama Saidy 4:1

45 Leo Wolf 4:0

43 Nesar Pireci 3:0

35 Aleksandar Stojiljkovic 2:0

1 Baran Tiskaya 1:0

