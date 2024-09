Spektakuläres 3:3-Unentschieden zwischen SV Winzendorf und SVg. Pottendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 15:24

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Steinfeld trennten sich der SV Winzendorf und die Sportvereinigung Pottendorf mit einem spannenden 3:3-Unentschieden. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und Dramatik bis in die letzte Minute, wodurch die rund 80 Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Vor allem Michael Schwarz glänzte mit zwei späten Toren für die Heimmannschaft und sicherte dem SV Winzendorf einen Punkt.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Die Pottendorfer starteten stark in die Begegnung und setzten die Winzendorfer von Beginn an unter Druck. Bereits in der 25. Minute wurde den Gästen ein Handelfmeter zugesprochen. Alexander Kukolja trat an und verwandelte sicher zum 0:1 für die Sportvereinigung Pottendorf. Nur elf Minuten später legte Pottendorf nach. Norbert Bela Toth schoss den Ball via Latte ins Tor und erhöhte auf 0:2.

Der SV Winzendorf zeigte jedoch Kampfgeist und kam in der 39. Minute zurück ins Spiel. Florian Flechl nutzte einen Fehler der Pottendorfer an deren eigener Eckfahne, bekam den Ball zugespielt und verwertete den Stanglpass ohne Probleme zum 1:2. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzten die Gäste ihren Druck fort. In der 66. Minute zeigte Mehmet Ciftcisoy sein Können, als er von der linken Seite in den Strafraum eindrang und den Ball ins lange Eck schlenzte. Damit baute die Sportvereinigung Pottendorf ihre Führung auf 1:3 aus. Wenig später hätten die Pottendorfer beinahe den vierten Treffer erzielt, doch Kukolja traf nur die Stange.

Die Winzendorfer ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück. In der 71. Minute erhielt Ivan Brandic von der SVg. Pottendorf eine Gelb-Rote Karte nach einem Foul, was den SV Winzendorf in eine vorteilhafte Position brachte. Nur elf Minuten später nutzte Michael Schwarz diese Gelegenheit und überlupfte den gegnerischen Torwart Papak zum 2:3.

Der Sportverein Winzendorf drängte nun vehement auf den Ausgleich und wurde in der 94. Minute belohnt. Es war erneut Michael Schwarz, der zum 3:3-Endstand traf und damit den Punktgewinn für die Winzendorfer sicherte.

Das Spiel endete nach fünfminütiger Nachspielzeit mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel.

2. Klasse Steinfeld: Winzendorf : Pottendorf - 3:3 (1:2)

94 Michael Schwarz 3:3

81 Michael Schwarz 2:3

66 Mehmet Ciftcisoy 1:3

39 Florian Flechl 1:2

34 Norbert Bela Toth 0:2

25 Alexander Kukolja 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.