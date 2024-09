SV Bad Erlach feiert beeindruckenden 10:0-Sieg gegen SC Piesting

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 13:16

In der 6. Runde der 2. Klasse Steinfeld (NÖ) traf der SV Bad Erlach, vor gut 150 Zuschauern, auf den SC Piesting und lieferte eine überwältigende Leistung ab. Der Sportverein Bad Erlach dominierte das Spiel von Beginn an und erzielte Tor um Tor, während der SC Piesting kaum eine Chance hatte. Bereits zur Halbzeit führten die Erlacher mit 6:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach, um schließlich einen eindrucksvollen 10:0-Erfolg zu feiern.

Frühe Führung und dominantes Spiel

Der SV Bad Erlach legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der ersten Spielminute in Führung. Jakob Krenn verwandelte eine Vorlage von Dennis Leuchtmann zum 1:0. In der 18. Minute folgte das 2:0, als Markus Wurglitsch alleinstehend einschoss. Die Erlacher dominierten das Spielgeschehen und ließen dem SC Piesting kaum Raum zur Entfaltung.

Wurglitsch war erneut zur Stelle und erzielte in der 23. Minute sein zweites Tor, um das Ergebnis auf 3:0 zu erhöhen. Der SV Bad Erlach zeigte sich weiterhin torhungrig und Nico Karner tanzt in der 32. Minute die Abwehr des SC Piesting aus, um den Ball ins Eck zu zirkeln und auf 4:0 zu stellen. Kurz vor der Halbzeitpause legten die Erlacher noch zwei weitere Treffer nach. In der 40. Minute sorgte Wurglitsch erneut für ein Tor und vollendete damit seinen Hattrick. In der 41. Minute schnürte Markus Wurglitsch dann seinen Viererpack, um den Halbzeitstand von 6:0 zu besiegeln.

SV Bad Erlach setzt Torfestival fort

Auch in der zweiten Hälfte ließ der SV Bad Erlach nicht nach und erhöhte das Tempo erneut. Alexander Kriegler sorgte in der 53. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus knapp 25 Metern für das 7:0. Die Erlacher kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen, während der SC Piesting bemüht war, Schaden zu begrenzen.

In der 74. Minute setzte Alexander Kriegler noch einen drauf und erzielte nach einer kurz ausgeführten Ecke das 8:0. Der SC Piesting konnte dem Offensivdrang des SV Bad Erlach nichts entgegensetzen. Dennis Leuchtmann setzte sich in der 81. Minute in Szene und schoss das 9:0. Kurz vor dem Abpfiff stellte Jakob Krenn mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 10:0 her.

Der SV Bad Erlach zeigte eine beeindruckende Vorstellung und sicherte sich einen mehr als verdienten Sieg. Trotz des hohen Endstands war der SC Piesting ein fairer Gegner und kämpfte bis zum Schluss. Die Erlacher hingegen feierten ein wahres Torfestival und bewiesen ihre Stärke in der 2. Klasse Steinfeld.

2. Klasse Steinfeld: Bad Erlach : Piesting - 10:0 (6:0)

86 Jakob Krenn 10:0

81 Dennis Leuchtmann 9:0

74 Alexander Kriegler 8:0

53 Alexander Kriegler 7:0

41 Markus Wurglitsch 6:0

40 Markus Wurglitsch 5:0

32 Nico Karner 4:0

23 Markus Wurglitsch 3:0

18 Markus Wurglitsch 2:0

1 Jakob Krenn 1:0

