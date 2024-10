SC Lanzenkirchen gewinnt klar mit 5:2 gegen SVg. Pottendorf

Spielberichte

In einer torreichen Begegnung der 7. Runde der 2. Klasse Steinfeld (NÖ) setzte sich der SC Lanzenkirchen eindrucksvoll mit 5:2 gegen die Sportvereinigung Pottendorf durch. Die Lanzenkirchner zeigten, vor knapp 160 Zuschauern, eine beeindruckende Offensivleistung und konnten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung den Sieg sicherstellen. Der Spielverlauf bot zahlreiche packende Momente, in denen beide Teams ihre Chancen hatten, jedoch waren es die Gastgeber, die am Ende die Oberhand behielten.

Drei Tore in sechs Minuten

Das Spiel begann zunächst zurückhaltend, da beide Teams sich mit den schwierigen Platzverhältnissen auseinandersetzen mussten, die ein flüssiges Kombinationsspiel nahezu unmöglich machten. In der 12. Minute verfehlte Saric von den Pottendorfern mit einem Freistoß nur knapp das Ziel, was die erste ernsthafte Gelegenheit im Spiel darstellte. Trotz dieser Möglichkeit brauchte es bis zur 35. Minute, ehe die Gastgeber den ersten Treffer erzielten. Nach einem kuriosen Missgeschick von Gudelj, der beim Klärungsversuch die eigene Latte traf, nutzte Baran Tiskaya die Verwirrung aus und brachte Lanzenkirchen mit 1:0 in Führung.

Nur vier Minuten später erhöhte Michael Wolfsgruber auf 2:0 für den Sportclub Lanzenkirchen, indem er eine Ecke per Kopf verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Mehmet Ciftcisoy von der Sportvereinigung Pottendorf, auf 2:1 zu verkürzen, als er einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss. Mit diesem Stand ging es in die Pause, und die Partie versprach, weiterhin spannend zu bleiben.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Nach der Halbzeitpause kam es in der 63. Minute zu einem Elfmeter für die Lanzenkirchner, den Aleksandar Stojiljkovic sicher zum 3:1 verwandelte. Der Treffer schien die Moral der Pottendorfer zu dämpfen, doch in der 78. Minute zeigte sich erneut Ciftcisoy als Hoffnungsträger für die Gäste, indem er das 3:2 erzielte und damit die Spannung nochmals erhöhte.

Jedoch zeigte sich Lanzenkirchen unbeeindruckt von dem erneuten Anschlusstreffer. Nur fünf Minuten später stellte Kevin Terpe den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, indem er zum 4:2 traf und damit das Spiel in Richtung eines sicheren Sieges lenkte. In der Schlussminute krönte Aleksandar Stojiljkovic seine Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und setzte mit dem 5:2 den Schlusspunkt unter eine Partie, die vor allem in der zweiten Hälfte von den Hausherren dominiert wurde.

Mit diesem Sieg festigt der SC Lanzenkirchen seine Position in der Tabelle und kann mit viel Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben blicken. Die Pottendorfer hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu orientieren und aus ihren Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

2. Klasse Steinfeld: Lanzenkirchen : Pottendorf - 5:2 (2:1)

91 Aleksandar Stojiljkovic 5:2

83 Kevin Terpe 4:2

78 Mehmet Ciftcisoy 3:2

63 Aleksandar Stojiljkovic 3:1

41 Mehmet Ciftcisoy 2:1

39 Michael Wolfsgruber 2:0

35 Baran Tiskaya 1:0

